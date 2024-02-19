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Бастрыкин поручил арестовать мигранта, пристававшего к девочке в Тюмени

Генерал Бастрыкин поручил арестовать мигранта, пристававшего к девочке в Тюмени

19 февраля 2024, 02:53
Фото: 1MI

Бастрыкин поручил арестовать мигранта, пристававшего к девочке в Тюмени

Инцидент произошел вечером 13 февраля. Гражданина Таджикистана подозревают в домогательствах к 13-летней девочке.

По словам матери девочки, ее дочь пришла в магазин «Красное и Белое», в котором мигрант работал кассиром. Мужчина оставил рабочее место, начал преследовать девочку на улице и попытался осуществить насильственные действия сексуального характера.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову заключить под стражу обвиняемого и предоставить доклад о ходе и результатах расследования.

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Ранее «Наш город» сообщал, что Бастрыкин заинтересовался проблемой сироты из Тюменской области. Мужчина уже 18 лет не может получить положенное по закону жилье.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Новости тюмени#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин#Любовь Селезнева
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