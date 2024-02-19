Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина приедет в Тюмень

Екатерина Мизулина собралась приехать в Тюмень. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своем Телеграм-канале. Точная дата визита не сообщается, однако она намекнула, что может посетить экстремальное шоу «Битва на Туре», проведение которого запланировано на 23–24 февраля.