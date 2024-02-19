Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина приедет в Тюмень

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
Екатерина Мизулина собралась приехать в Тюмень. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своем Телеграм-канале. Точная дата визита не сообщается, однако она намекнула, что может посетить экстремальное шоу «Битва на Туре», проведение которого запланировано на 23–24 февраля.
Для поездки Мизулина создала отдельный Телеграм-канал, в котором будут публиковаться вся информация и анонсы встреч.
«Канал создан для освещения встреч Екатерины Мизулиной с молодежью города Тюмень», — указано в описании канала.
Обо всех деталях общественница пообещала рассказать за два дня до поездки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень приедут Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Шоумен и актриса будут ведущими «Народной премии».