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Екатерина Мизулина приедет в Тюмень

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина приедет в Тюмень

19 февраля 2024, 02:23
Фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте

Екатерина Мизулина приедет в Тюмень

Общественный деятель планирует встретиться с тюменской молодежью. Она намекнула, что собирается посетить экстремальное шоу.

Екатерина Мизулина собралась приехать в Тюмень. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своем Телеграм-канале. Точная дата визита не сообщается, однако она намекнула, что может посетить экстремальное шоу «Битва на Туре», проведение которого запланировано на 23–24 февраля.

Для поездки Мизулина создала отдельный Телеграм-канал, в котором будут публиковаться вся информация и анонсы встреч.

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«Канал создан для освещения встреч Екатерины Мизулиной с молодежью города Тюмень», — указано в описании канала.

Обо всех деталях общественница пообещала рассказать за два дня до поездки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень приедут Андрей Малахов и Екатерина Варнава. Шоумен и актриса будут ведущими «Народной премии».

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