«Случай вопиющий»: в Тюмени обманутые мигранты обратились к православному священнику

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Осенью мужчины занимались строительством двух школ, за что должны были получить 2.5 миллиона рублей. Тюменский предприниматель оставил мигрантов без зарплат, поэтому они отправились к православному священнику.
«С августа мы строили школы на улице Ишимской в Тюмени и в поселке Березняки. Работали на фирму ООО „СК КОМЬЮНИТИ“. Директор Алексей Евдокимов показался порядочным человеком, поэтому мы совершили ошибку: не подписали договор. После того, как работу закончили, он начал рассказывать, что не может выплатить деньги, потому что ему счета заблокировали, а после Нового года вообще перестал выходить на связь. Нам совсем нечего кушать», — рассказал один из рабочих 72.ru.
Обманутыми оказались 23 мигранта. Они обратились к священнику Николаю Сушкову, надеясь, что он сможет повлиять на предпринимателя.
«Обратились три гражданина Таджикистана. Русский работодатель их обманул. Почему ко мне обратились, я не знаю, но это прецедент: три мусульманина обращаются за помощью к православному священнику. Я пытался связаться с человеком, но он трубку не брал и не отвечал на звонки. Считаю, что случай вопиющий. Сейчас люди остались без средств к существованию. Такие вот прецеденты, как мне кажется, и являются одной из основных причин процветания преступности среди мигрантов» — поделился священник.
Прораб стройки в поселке Березняки подтвердил, что компания проводила работы осенью 2023 года и получила за них деньги. Почему Алексей Евдокимов на заплатил рабочим — никто не знает.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский бизнесмен продал крупную партию рыбы за 2.5 миллиона фальшивых рублей. В отношении мужчины возбуждены сразу два уголовных дела.