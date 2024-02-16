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Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В Тюмени скандальный магазин мебели сменил название

Скандальный мебельный магазин в Тюмени сменил название

16 февраля 2024, 03:27
Фото: 1MI

В Тюмени скандальный магазин мебели сменил название

Магазин «Дивайн», который после жалоб покупателей и проигранного суда обещал закрыться, сменил название. Об этом клиенты магазина рассказали Ura.ru.
«Сменили опять название. Сначала были „Дивайн“, потом „Дивайн плюс“ и вот сейчас „Sofa Arte“», — поделилась одна из покупательниц. Женщина тоже стала жертвой обмана, оставшись и без денег, и без мебели.

Тюменка рассказала, что магазин с похожим названием — «Sof Art», есть в Красноярске, но он имеет собственное производство и работает с 2016 года. Женщина считает, что таким образом тюменский магазин пытается «замаскироваться».

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Обманутые покупатели подавали на «Дивайн» в суд. В 2020 году покупатель заказал мебель, но вернул, так как она не подошла по размеру. Производитель потребовал неустойку за возврат, но суд на его сторону не встал.

Также тюменцы судились с магазином из-за несоблюдения сроков доставки. Покупателям предлагали выбрать другой товар, который они все равно не получали. При этом, производитель заявлял о закрытии тюменского магазина.

Ранее «Наш город» сообщал, что страховую компанию заставили погасить ипотеку заболевшей раком тюменки. Женщина имела право воспользоваться страховкой, но с нее затребовали документы, не имеющие отношения к страховому случаю.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Скандалы#Магазины#Жалобы потребителей#Обман#Любовь Селезнева
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