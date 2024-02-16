Скандальный мебельный магазин в Тюмени сменил название

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
«Сменили опять название. Сначала были „Дивайн“, потом „Дивайн плюс“ и вот сейчас „Sofa Arte“», — поделилась одна из покупательниц. Женщина тоже стала жертвой обмана, оставшись и без денег, и без мебели.
Тюменка рассказала, что магазин с похожим названием — «Sof Art», есть в Красноярске, но он имеет собственное производство и работает с 2016 года. Женщина считает, что таким образом тюменский магазин пытается «замаскироваться».
Обманутые покупатели подавали на «Дивайн» в суд. В 2020 году покупатель заказал мебель, но вернул, так как она не подошла по размеру. Производитель потребовал неустойку за возврат, но суд на его сторону не встал.
Также тюменцы судились с магазином из-за несоблюдения сроков доставки. Покупателям предлагали выбрать другой товар, который они все равно не получали. При этом, производитель заявлял о закрытии тюменского магазина.
Ранее «Наш город» сообщал, что страховую компанию заставили погасить ипотеку заболевшей раком тюменки. Женщина имела право воспользоваться страховкой, но с нее затребовали документы, не имеющие отношения к страховому случаю.