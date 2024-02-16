Врачи не одобряют: тюменские мамочки специально заражают своих детей ветрянкой

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Тюменки приводят своих здоровых детей к больным ветрянкой, думая, что лучше переболеть ей в детстве. Однако к таким вечеринкам негативно относятся многие специалисты.
Врач-педиатр Никита Борисенков рассказал 72.ru, что ветрянка может протекать с осложнениями даже у детей.
«Ветрянка может вызвать тяжелые осложнения: пневмонию, поражение центральной нервной системы, внутренних органов и даже летальный исход. Участие в подобных мероприятиях особенно опасно для малышей первого года жизни — у них выше риск развития осложнений, а наиболее опасно заражение вирусом ветряной оспы в первые месяцы после рождения. Однозначно, вакцинация — это отличный способ защитить ребенка, но нужно понимать, что вакцинация не защищает нас на 100%, она снижает риск развития осложнений, если всё-таки произойдет заражение», — пояснил специалист.
Он добавил, что вирус не уходит из организма, а переходит в «спящий» режим. Он может проявиться у взрослых при ослаблении иммунитета в виде опоясывающего лишая.
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