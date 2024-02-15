В деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Специалисты регионального Управления ветеринарии зафиксировали очаги бешенства в селе Исетское и в деревне Свистуха. На территориях этих поселений с 14 февраля установлен карантин.
Специалисты приступили к ликвидации очагов бешенства. Местным жителям запрещено проводить выставки животных, вывозить их за пределы поселений и заниматься их отловом.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло почти на четверть. За неделю COVID-19 выявили у 213 человек.