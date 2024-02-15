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Updated Сегодня, 06:28

В тюменских деревнях зафиксировали очаги бешенства

В деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства

15 февраля 2024, 06:26
Фото: 1MI

В тюменских деревнях зафиксировали очаги бешенства

Вирус бешенства обнаружили в пробах погибших лис. В населенных пунктах ввели карантин.

Специалисты регионального Управления ветеринарии зафиксировали очаги бешенства в селе Исетское и в деревне Свистуха. На территориях этих поселений с 14 февраля установлен карантин.

Специалисты приступили к ликвидации очагов бешенства. Местным жителям запрещено проводить выставки животных, вывозить их за пределы поселений и заниматься их отловом.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области число заболевших коронавирусом выросло почти на четверть. За неделю COVID-19 выявили у 213 человек.

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#Общество#Тюменская область#Животные#Бешенство#Новости тюмени#Вирусы#Карантин#Любовь Селезнева
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