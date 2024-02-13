В Тюменской области число заболевших COVID-19 выросло почти на четверть

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
COVID-19 выявили у 213 жителей региона, 26 из них госпитализировали, сообщает оперативный штаб. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, болезнь протекает преимущественно в форме ОРВИ.
Что касается уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, то благодаря введенным профилактическим мерам, этот показатель снизился на 22,8%. Среди школьников число заболевших уменьшилось на 40%.
Напомним, с 5 по 10 февраля 2024 году все школы Тюмени, Тобольска, Заводоуковсого, Голышмановского городских округов, Упоровского, Юргинского и Омутинского районов были переведены на дистанционный режим работы. Данная мера была введена в целях стабилизации и снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.