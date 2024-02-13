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В Тюменской области растет заболеваемость COVID-19

В Тюменской области число заболевших COVID-19 выросло почти на четверть

13 февраля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В Тюменской области растет заболеваемость COVID-19

За последнюю неделю показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией составил 16,7 на 100 тысяч населения, что на 22,9% превышает аналогичные данные предыдущей недели.

COVID-19 выявили у 213 жителей региона, 26 из них госпитализировали, сообщает оперативный штаб. По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, болезнь протекает преимущественно в форме ОРВИ.

Что касается уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе, то благодаря введенным профилактическим мерам, этот показатель снизился на 22,8%. Среди школьников число заболевших уменьшилось на 40%.

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Напомним, с 5 по 10 февраля 2024 году все школы Тюмени, Тобольска, Заводоуковсого, Голышмановского городских округов, Упоровского, Юргинского и Омутинского районов были переведены на дистанционный режим работы. Данная мера была введена в целях стабилизации и снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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