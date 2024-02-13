В Тюменской области число заболевших COVID-19 выросло почти на четверть

Напомним, с 5 по 10 февраля 2024 году все школы Тюмени, Тобольска, Заводоуковсого, Голышмановского городских округов, Упоровского, Юргинского и Омутинского районов были переведены на дистанционный режим работы. Данная мера была введена в целях стабилизации и снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом.