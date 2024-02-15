На тюменской трассе легковушка влетела в рейсовый автобус

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Автобус, в котором в момент аварии находились два пассажира, следовал из Викулово в Шешуки. От удара его отбросило в кювет.
В результате ДТП пострадал 64-летний водитель «Део Матиз». Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на перекрестке в Тобольске автобус столкнулся с легковушкой. В аварии пострадала 11-летняя девочка.