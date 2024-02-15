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На трассе в Тюменской области легковушка влетела в рейсовый автобус

На тюменской трассе легковушка влетела в рейсовый автобус

15 февраля 2024, 05:26
Фото: 1MI

На трассе в Тюменской области легковушка влетела в рейсовый автобус

ДТП произошло вчера вечером на 8 километре автодороги Поддубровное — Рябово в Викуловском районе. Водитель «Део Матиз» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ПАЗ».

Автобус, в котором в момент аварии находились два пассажира, следовал из Викулово в Шешуки. От удара его отбросило в кювет.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В результате ДТП пострадал 64-летний водитель «Део Матиз». Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на перекрестке в Тобольске автобус столкнулся с легковушкой. В аварии пострадала 11-летняя девочка.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Пострадавшие#Автобусы#Аварии#Любовь Селезнева
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