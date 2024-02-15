В Тюмени женщина обворовала мертвеца

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Она имела доступ ко всем его счетам. На деньги готовила ему еду, покупала одежду, продукты и лекарства с использованием банковских карт. Однако когда тюменец внезапно скончался, женщина решила снять все деньги и присвоить их себе.
Потеря денег была выявлена наследниками умершего, включая его дочь. По ее заявлению было заведено уголовное дело. Фигурантка призналась в содеянном. В результате ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Ранее в Тюмени двое приятелей пытались вскрыть монтировкой банкомат. Молодых людей задержала полиция. Им грозит до 5 лет лишения свободы.