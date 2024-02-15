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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

В Тюмени соседка умершего мужчины похитила деньги с его карты

В Тюмени женщина обворовала мертвеца

15 февраля 2024, 14:10
Фото: 1MI

В Тюмени соседка умершего мужчины похитила деньги с его карты

Соседка похитила с банковских карт умершего соседа 75 000 рублей. Как передается в материалах дела, жительница Тюмени активно помогала мужчине.

Она имела доступ ко всем его счетам. На деньги готовила ему еду, покупала одежду, продукты и лекарства с использованием банковских карт. Однако когда тюменец внезапно скончался, женщина решила снять все деньги и присвоить их себе.

Потеря денег была выявлена наследниками умершего, включая его дочь. По ее заявлению было заведено уголовное дело. Фигурантка призналась в содеянном. В результате ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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Ранее в Тюмени двое приятелей пытались вскрыть монтировкой банкомат. Молодых людей задержала полиция. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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