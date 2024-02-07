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Страховая компания погасит ипотеку заболевшей раком тюменки

Страховую компанию заставили погасить ипотеку заболевшей раком тюменки

7 февраля 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney

Страховая компания погасит ипотеку заболевшей раком тюменки

Женщина работала, оформила ипотеку на покупку квартиры и необходимые страховки, а после ушла в декрет. Однако счастливый период материнства омрачил диагноз — рак молочной железы.

Женщина начала лечение и получила вторую группу инвалидности. О возможности воспользоваться страховкой в этом случае она не знала. Об этом ей рассказала директор Благотворительного фонда в поддержку женщин с заболеванием рака груди, которая и назначила тюменке встречу с юристом.

Женщина обратилась в страховую компанию, подождала три недели, но в итоге с нее затребовали документы, не имеющие отношения к страховому случаю. После этого тюменка обратилась в суд.

Суд удовлетворил иск женщины и взыскал со страховой компании 558 623 рубля в качестве страховой выплаты, 3 087 рублей неустойки, 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда, 305 855 рублей штрафа, 17 594 рубля госпошлины, а также обязал погасить задолженность по кредитному договору в сумме 1 257 062 рубля.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени девушке-инвалиду отказали в выдаче кредитной карты Альфа-Банка. Тюменке предложили добираться до офиса банка самостоятельно.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Долги#Инвалиды#Страхование#Рак#Ипотека#Онкология#Любовь Селезнева
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