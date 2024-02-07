Страховую компанию заставили погасить ипотеку заболевшей раком тюменки

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Женщина начала лечение и получила вторую группу инвалидности. О возможности воспользоваться страховкой в этом случае она не знала. Об этом ей рассказала директор Благотворительного фонда в поддержку женщин с заболеванием рака груди, которая и назначила тюменке встречу с юристом.
Женщина обратилась в страховую компанию, подождала три недели, но в итоге с нее затребовали документы, не имеющие отношения к страховому случаю. После этого тюменка обратилась в суд.
Суд удовлетворил иск женщины и взыскал со страховой компании 558 623 рубля в качестве страховой выплаты, 3 087 рублей неустойки, 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда, 305 855 рублей штрафа, 17 594 рубля госпошлины, а также обязал погасить задолженность по кредитному договору в сумме 1 257 062 рубля.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени девушке-инвалиду отказали в выдаче кредитной карты Альфа-Банка. Тюменке предложили добираться до офиса банка самостоятельно.