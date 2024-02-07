Страховую компанию заставили погасить ипотеку заболевшей раком тюменки

Женщина начала лечение и получила вторую группу инвалидности. О возможности воспользоваться страховкой в этом случае она не знала. Об этом ей рассказала директор Благотворительного фонда в поддержку женщин с заболеванием рака груди, которая и назначила тюменке встречу с юристом.