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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Тюменским опекунам планируют увеличить выплаты

В Тюменской области опекунам планируют увеличить выплаты

24 января 2024, 03:25
Фото: Midjourney

Тюменским опекунам планируют увеличить выплаты

Размер выплат хотят увеличить на 30% от прожиточного минимума. Документ направлен на рассмотрение.

В Тюменской области опекунам хотят увеличить размер выплат на детей. Соответствующий документ опубликован областной Думой.

«Для увеличения суммы предлагается ввести параметр: 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом, в 2024 году размер составит 5053,20 рубля», — указано в законопроекте.

На данный момент размер выплат составляет 3200 рублей. Выплаты будут поступать без заявления, с перерасчетом от 1 января 2024 года, а их размер будет меняться ежегодно. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени за год ОСАГО подорожало на 23%. Это связано с ростом цен на автозапчасти и стоимости ремонта.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Выплаты#Опекуны#Социальные выплаты#Законопроект#Опека#Выплаты на детей#Любовь Селезнева
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