В Тюменской области опекунам планируют увеличить выплаты

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Тюменской области опекунам хотят увеличить размер выплат на детей. Соответствующий документ опубликован областной Думой.
«Для увеличения суммы предлагается ввести параметр: 30% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом, в 2024 году размер составит 5053,20 рубля», — указано в законопроекте.
На данный момент размер выплат составляет 3200 рублей. Выплаты будут поступать без заявления, с перерасчетом от 1 января 2024 года, а их размер будет меняться ежегодно. Сейчас документ находится на рассмотрении.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени за год ОСАГО подорожало на 23%. Это связано с ростом цен на автозапчасти и стоимости ремонта.