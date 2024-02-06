Девушке-инвалиду из Тюмени отказали в выдаче кредитной карты Альфа-Банка

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Как сообщает URA.RU, Виктория Щербина, заказала кредитную карту с доставкой в «Альфа-Банке». Однако, когда курьер приехал и увидел, что она является инвалидом-колясочником, он сообщил, что не может передать ей карту по технической причине. Вместо этого ей предложили лично посетить офис банка и получить карту там.
Виктория пояснила, что она пользуется многими продуктами от других банков, выплачивает ипотеку и никогда не сталкивалась с подобными ситуациями. После того, как она обсудила происходящее в социальных сетях, с ней связались сотрудники «Альфа-Банка», и на следующий день курьер позвонил ей и они согласовали повторную дату доставки карты. Тюменка выразила уверенность, что ее обращение в социальных сетях помогло решить эту ситуацию.
Ранее в Тюмени инвалиду и ветерану ВОВ перестали выдавать лекарственные препараты. Ситуация разрешилась только после всеобщей огласки.