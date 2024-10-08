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Страхование

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2024
Тюменцам угрожает новый вид мошенничества через ОМС
ФОМС призывает граждан не идти контакт со злоумышленниками которые предлагают заменить полис на новый.
8 октября, 16:14
Тюменцы стали чаще страховать свою жизнь
За полгода жители оформили свыше 1 миллиона страховых договоров на 13,2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом объем страховых премий вырос более чем на треть.
24 сентября, 06:42
Власти дали тюменским таксистам отсрочку на два месяца для оформления полиса ОСГОП
В Тюменской области вступили в силу новые правила для такси. Водителей таксофирм обязали оформлять полис ОСГОП, который позволяет страховать гражданскую ответственность перевозчика.
2 сентября, 05:04
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Данная услуга появилась в арсенале тюменских страховых компания после того, как в городах России были зарегистрированы случаи попадания дронов в жилые многоэтажные дома.
2 сентября, 04:04
Стоимость ОСАГО снизилась в Тюменской области
За полгода количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 3,8%. Несмотря на то, что стоимость страховки снизилась, средняя выплата выросла на 9,2%.
19 июля, 04:04
Более сотни миллионов евро требует владелец Тюменского НПЗ от страховщиков
В Арбитражный суд Москвы с иском к компаниям Ингосстрах, САО «ВСК» и Сбербанк Страхование обратилось ООО ООО «Ри-Инвест». Компания, основным производственным активом является Тюменский НПЗ. Соответствующая информация указана в картотеке арбитражных дел.
18 июля, 05:21
Страховщики назвали топ самых аварийных улиц в Тюмени
Рейтинг возглавила улица Мельникайте. Аналитики отметили, что мужчины попадают в ДТП чаще женщин.
1 июля, 02:43
Есть свой минимум: тюменцам рассказали, как набрать недостающий стаж для пенсии
В этом году для выхода на пенсию нужно иметь минимум 15 лет стажа и 28.2 пенсионных коэффициента (ИПК). С 2025 года минимум ИПК будет поднят до 30.
22 мая, 08:43
ВТБ запустил социальную программу поддержки мам и детей
7 марта, 08:56
Страховую компанию заставили погасить ипотеку заболевшей раком тюменки
Женщина работала, оформила ипотеку на покупку квартиры и необходимые страховки, а после ушла в декрет. Однако счастливый период материнства омрачил диагноз — рак молочной железы.
7 февраля, 08:00
2023
Тюменские водители требуют скидку 90% на первый штраф
Большинство тюменцев-автолюбителей считают себя идеальными водителями и хотят получать за это льготы — снижение стоимости ОСАГО или скидку в 90% на первый штраф.
18 декабря 2023, 14:38
Из-за пожаров тюменские дачники попали в стоп-лист у страховщиков
Страховые компании Тюменской области отказываются оформлять страховые полиса на дома жителей региона из-за пожаров. Тюменскую область включили в стоп-лист.
23 мая 2023, 04:21
Арбитражи марта: битая Infiniti, гора мусора и дело арбитражного управляющего
31 марта 2023, 07:40
2022
Тюменским чиновникам-пенсионерам выдадут ДМС-полиса за 15 миллионов рублей
Тюменские власти ищут компанию, которая окажет услуги по страхованию чиновников-пенсионеров. Тендер стоимостью 15 миллионов 461 тысячу рублей опубликован на портале Госзакупки.
2 декабря 2022, 06:41
Зачем нужна страховка ипотеки
26 октября 2022, 07:34
2021
Сбер запустил страхование по подписке
25 февраля 2021, 05:00

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