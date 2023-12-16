Тюменка 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Ольга получила 2,1 миллиона рублей компенсации. Правда, на покупку нового жилья денег женщине не хватило.
По словам тюменки, ипотечный кредит в размере 700 тысяч рублей она взяла еще 10 лет назад. За все годы женщина отдала банку более 1 миллиона рублей. Большую часть суммы составили проценты.
«Несколько лет я сильно болела, у меня не двигалась рука. Пришлось уйти с работы в полный день. Но ипотеку-то платить надо было. Подрабатывала. Себе и дочке что-то по чуть-чуть брала с кредитной карты. Так и залезла в долги. Плюс коммуналку не платила — денег не было», — рассказывает 72.RU Ольга.
И отмечает, что по этой причине денежную компенсацию за пансионат пришлось потратить на оплату задолженности по коммуналке, долгов по кредитной карте и ипотечному кредиту. В итоге от всей суммы, получено за жилье, осталось немногим больше 1 миллиона рублей.
«Пока я разбиралась с долгами, цены на квартиры сильно выросли. Если еще полтора года назад на эту сумму можно было что-то приобрети, то сегодня не купить даже пансионат. А ипотеку банки мне не дают из-за старых долгов, хотя всю задолженность я погасила», — сетует женщина.
В настоящее время Ольга с дочерью продолжает жить в аварийном доме — пока иного выхода нет. Тюменка отмечает, что когда выселят — будет снимать квартиру.
«В общежитие жить не хочу. Почему я должна ухудшать свои жилищные условия? Несправедливо всё это. У нас много людей жило в доме неработающих, пьющих. И получили при расселении муниципальное жилье еще большей площади. Я десять лет платила ипотеку, работала. А сейчас остаюсь ни с чем. Обидно», — посетовала женщина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость жилья в новостройках подорожала на 12%, вторичное жилье выросло в цене на 10%. Средняя стоимость квадратного метра в областной столице сегодня составляет от 112,8 до 128 тысяч рублей.