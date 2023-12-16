Тюменка 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье

И отмечает, что по этой причине денежную компенсацию за пансионат пришлось потратить на оплату задолженности по коммуналке, долгов по кредитной карте и ипотечному кредиту. В итоге от всей суммы, получено за жилье, осталось немногим больше 1 миллиона рублей.