nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Жительница Тюмени 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье

Тюменка 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье

16 декабря 2023, 06:12
Фото: 1MI

Жительница Тюмени 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье

Жительница Тюмени Ольга приобрела пансионат в доме по улице Харьковской в ипотеку, но в итоге осталась без жилья. Дом признали аварийным, собственникам выплатили денежные компенсации.
Фото: 1MI

Ольга получила 2,1 миллиона рублей компенсации. Правда, на покупку нового жилья денег женщине не хватило.

По словам тюменки, ипотечный кредит в размере 700 тысяч рублей она взяла еще 10 лет назад. За все годы женщина отдала банку более 1 миллиона рублей. Большую часть суммы составили проценты.

«Несколько лет я сильно болела, у меня не двигалась рука. Пришлось уйти с работы в полный день. Но ипотеку-то платить надо было. Подрабатывала. Себе и дочке что-то по чуть-чуть брала с кредитной карты. Так и залезла в долги. Плюс коммуналку не платила — денег не было», — рассказывает 72.RU Ольга.
Фото: 1MI

И отмечает, что по этой причине денежную компенсацию за пансионат пришлось потратить на оплату задолженности по коммуналке, долгов по кредитной карте и ипотечному кредиту. В итоге от всей суммы, получено за жилье, осталось немногим больше 1 миллиона рублей.

«Пока я разбиралась с долгами, цены на квартиры сильно выросли. Если еще полтора года назад на эту сумму можно было что-то приобрети, то сегодня не купить даже пансионат. А ипотеку банки мне не дают из-за старых долгов, хотя всю задолженность я погасила», — сетует женщина.

В настоящее время Ольга с дочерью продолжает жить в аварийном доме — пока иного выхода нет. Тюменка отмечает, что когда выселят — будет снимать квартиру.

«В общежитие жить не хочу. Почему я должна ухудшать свои жилищные условия? Несправедливо всё это. У нас много людей жило в доме неработающих, пьющих. И получили при расселении муниципальное жилье еще большей площади. Я десять лет платила ипотеку, работала. А сейчас остаюсь ни с чем. Обидно», — посетовала женщина.
Рост цен в Тюменской области достиг 63%: в лидерах туризм и яйца
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость жилья в новостройках подорожала на 12%, вторичное жилье выросло в цене на 10%. Средняя стоимость квадратного метра в областной столице сегодня составляет от 112,8 до 128 тысяч рублей.

Читайте также:
На первом месте в стране: тюменцы купили за год 16 миллионов бургеровУ тюменских врачей перестали расти зарплатыВ Тюмени в выходные потеплеет и пойдет снег
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Аварийное жилье#Кредит#КРТ#Аварийное#Ипотечный кредит
Подпишитесь
Тюменские власти объяснили рост цен на коммунальные услуги
Вчера, 11:40
«VIP-утренник»: знаете ли вы, как известные тюменцы выглядели в детстве?
Вчера, 07:13
На Солнце зафиксировали сильную вспышку: Тюмень накроют сильнейшие магнитные бури
Вчера, 07:21
В Тюмени в выходные потеплеет и пойдет снег
Вчера, 07:54
В Тюмени открылся новый торговый центр
Вчера, 04:52
Убил незнакомца на спор: на СВО погиб осужденный тюменец
Вчера, 06:19