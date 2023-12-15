В Тюмени в выходные потеплеет и пойдет снег

В Тобольске в субботу синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -20…-17, в вечернее время суток до -19…-18. В воскресенье вероятны осадки в виде снега во второй половине дня, днем -15…-18 к вечеру потепление до -13…-14.