В Тюмени в выходные потеплеет и пойдет снег

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В воскресенье, 17 декабря, ожидается небольшой снег, -12…-17 днем и до -15…-19 в темное время суток.
В Тюмени в субботу ожидается малооблачная погода, ветер до 3,2 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -19…-22, в вечерние часы термометры покажут -17…-18. В воскресенье, 17 декабря, ожидается небольшой снег, -16…-17 днем, к вечеру потепление до -11…-12.
В Тобольске в субботу синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -20…-17, в вечернее время суток до -19…-18. В воскресенье вероятны осадки в виде снега во второй половине дня, днем -15…-18 к вечеру потепление до -13…-14.
В Ялуторовске 16 декабря день ожидается малооблачным. Утром термометры покажут -20.-24, в течение дня -17…-20, в ночные часы -17….-19. 17 декабря метеорологи обещают снег, -13…-17 в дневные часы и -10…-12 в темное время суток.
В Заводоуковске в субботу ожидается малооблачная погода, -22…-25 утром, до -16…-19 в дневные часы. В темное время суток термометры покажут -16…-18. В воскресенье, 17 декабря, метеорологи обещают снег, усиление ветра до 5 м/с, -12…-16 днем и до -10….-11 в ночные часы.
В Ишиме в субботу, 17 декабря, ожидается малооблачная погода, -23.-25 в утренние часы, днем температура воздуха составит -19….-22, в темное время суток термометры покажут -21…-23. В воскресенье синоптики обещают пасмурную погода без осадков и потепление к вечеру до -12…-14. В течение дня термометры покажут -15…-17.