Житель Тюмени умер на пороге городской больницы

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Трагедия произошла 13 декабря. В Следственном комитете по Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября в Тюмени в одном из пансионатов на улице Олимпийской был найден труп мужчины. Тело погибшего обнаружили местные жители. Причину смерти тюменцы выясняют следователи.