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В Тюмени у городской больницы обнаружили труп мужчины

Житель Тюмени умер на пороге городской больницы

15 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI

В Тюмени у городской больницы обнаружили труп мужчины

В Тюмени на пороге одной из городских поликлиник скончался 40-летний мужчина. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Трагедия произошла 13 декабря. В Следственном комитете по Тюменской области данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце ноября в Тюмени в одном из пансионатов на улице Олимпийской был найден труп мужчины. Тело погибшего обнаружили местные жители. Причину смерти тюменцы выясняют следователи.

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