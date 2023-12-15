На Солнце зафиксировали сильную вспышку: Тюмень накроют сильнейшие магнитные бури

Причиной геомагнитной активности стала сильнейшая вспышка на Солнце интенсивностью Х2,8, зафиксированная учеными накануне. По данным центра погода «Фобос», в последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к Земле звезде были зарегистрированы шесть лет назад — в 2017 году.