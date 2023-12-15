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Тюменскую область в пятницу накроет геошторм

На Солнце зафиксировали сильную вспышку: Тюмень накроют сильнейшие магнитные бури

15 декабря 2023, 07:21
Фото: 1MI

Тюменскую область в пятницу накроет геошторм

Мощнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область сегодня вечером. Сила геоударов будет достигать 5 баллов. Магнитное поле Земли будет оставаться неспокойным на протяжении суток — в субботу, 16 декабря, ожидается магнитная буря силой до 4 баллов.

Причиной геомагнитной активности стала сильнейшая вспышка на Солнце интенсивностью Х2,8, зафиксированная учеными накануне. По данным центра погода «Фобос», в последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к Земле звезде были зарегистрированы шесть лет назад — в 2017 году.

Видео: ЧС Тюмень

Изменения геомагнитного фона могут отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В связи с этим специалисты рекомендуют тюменцам не перенапрягаться, больше времени уделять отдыху, прогулкам на свежем отдыхе.

Особое внимание необходимо уделать режиму дня и питанию — желательно вовремя ложиться спать, а из рациона исключить жирное, сладкое, острое, копченое, соленое и алкоголь.

Следующая магнитная буря в Тюменской области ожидается 18 декабря. Она продлится до вечера 19 декабря. Сила геоударов в эти дни будет достигать 4-5 баллов.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени в минувшие выходные стали свидетелями редкого природного явления — гало. Появлению гало способствовала морозная солнечная погода.

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