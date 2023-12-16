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Тюмень стала первой в топе городов по уровню потребления фастфуда

На первом месте в стране: тюменцы купили за год 16 миллионов бургеров

16 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI

Тюмень стала первой в топе городов по уровню потребления фастфуда

Тюмень возглавила топ российских городов по уровню потребления фастфуда. В областной столице за год было продано более 16 миллионов блюд. Каждый житель города в среднем купил по 19 блюд. Такую информацию предоставила компания «Бургер Кинг» по результатам исследования.

На втором месте по уровню потребления фастфуда вошел Екатеринбург — за год жители города купили более 25 миллионов позиций (в среднем по 16 блюд на горожанина). Тройку лидеров замкнул Челябинск, где жители раскупили более 15 миллионов блюд.

Также в топ-5 российских городов по уровню потребления фастфуда вошли Казань и Санкт-Петербург — каждый житель этих городов приобрел в среднем 13 и 12 порций соответственно, пишет «Лента.ру».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на шаурму. За последние месяцы стоимость популярного фастфуда увеличилась на 50 рублей. Средняя цена лепешки с соусом, мясом и овощами составляет сегодня 300-400 рублей.

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