На первом месте в стране: тюменцы купили за год 16 миллионов бургеров

На втором месте по уровню потребления фастфуда вошел Екатеринбург — за год жители города купили более 25 миллионов позиций (в среднем по 16 блюд на горожанина). Тройку лидеров замкнул Челябинск, где жители раскупили более 15 миллионов блюд.