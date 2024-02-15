«Болезни, вода из батареи и каннибал»: как в тюменских СИЗО содержат заключенных?

Однако эта проблема незначительна, больше беспокоит то, что из СИЗО некоторые заключенные уезжают в больницы по факту выявления каких-то заболеваний. Так Юрий Незнамов, фигурант «Тюменского дела», недавно был этапирован в областную больницу УФСИН. Основанием для перевода стали жалобы Юры на состояние здоровья: новообразование на ноге, выступающее на поверхности кожи. При том парень регулярно говорил о своём плохом самочувствии еще с августа прошлого года, однажды на заседании суда по продлению меры пресечения его адвокату пришлось вызывать бригаду скорой помощи.