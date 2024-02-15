«Болезни, вода из батареи и каннибал»: как в тюменских СИЗО содержат заключенных?

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
На территории Тюменской области расположено 3 следственных изолятора, 6 исправительных учреждений и 1 лечебно-профилактическое учреждение, в которых содержатся и отбывают наказание более 5 тыс. человек.
Но не всех обвиняемых по уголовным делам направляют в СИЗО на время досудебного следствия. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по решению суда и только в случаях, если за вменяемое преступления в УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.
«Должна быть мотивирована причина невозможности выбора более мягкой меры, в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. Чаще всего СИЗО выбирают, если опасаются давления на свидетелей или следствие, побега или при особой жесткости дела», — объясняет юрист Павел Шадрин.
Время нахождения в заключении может исчисляться месяцами и даже годами. С учетом того, что человека еще не признали виновным, условия в изоляторе чуть мягче, чем в тюрьме, но весьма далеки от комфортных.
Притом нынешние условия считаются улучшенными на фоне того, что происходило в 90-е годы. Но, как рассказал адвокат Павел Руснаков, условия в тюменских СИЗО все же далеки от стандартов Европейского суда по правам человека.
«В 90-е там был вообще ад. В те годы один из моих подзащитных рассказывал, что отопление практически не работало, воду сливали из батарей, чтобы пить. Народу тогда было много, говорили, что спали там по очереди, баланда была пустая и страшные вещи творились на территории. С годами стало получше, где-то в 2000-2010-х ситуация поменялась немного», — говорит адвокат.
Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, благодаря принятым совместно с региональным УФСИН и правительством Тюменской области мерам, «удалось сохранить относительно низкий показатель смертности подозреваемых, обвиняемых и осужденных от заболеваний».
«За последние 5 лет более чем в 3 раза увеличена доля осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду — до 72,2%. В прошедшем году по инициативе прокурора области внесены изменения в Закон Тюменской области „О ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера“ в целях обеспечения социальной реабилитации таких лиц, предупреждения совершения ими правонарушений и защиты их прав», — пояснили правоохранители.
Однако эти меры касаются только тех, кто отбывает в колонии, заключенных в СИЗО к труду не привлекают. Они просто ждут дня, когда начнется судебное разбирательство.
Так как занятий в изоляторе немного, то многие берутся за книги, однако достать их не так просто, если речь идет о конкретных произведениях. Так, заключенные в СИЗО-1 фигуранты «Тюменского дела» рассказывали «Нашему городу», что у них возникали проблемы с получением литературы.
Однако эта проблема незначительна, больше беспокоит то, что из СИЗО некоторые заключенные уезжают в больницы по факту выявления каких-то заболеваний. Так Юрий Незнамов, фигурант «Тюменского дела», недавно был этапирован в областную больницу УФСИН. Основанием для перевода стали жалобы Юры на состояние здоровья: новообразование на ноге, выступающее на поверхности кожи. При том парень регулярно говорил о своём плохом самочувствии еще с августа прошлого года, однажды на заседании суда по продлению меры пресечения его адвокату пришлось вызывать бригаду скорой помощи.
На состояние здоровья сейчас жалуется и Алиса Гулиева, известная, как стримерша «Жади», у женщины появились сильные боли в голове и проблемы с щитовидной железой.
«Она говорит, что это из-за этапа и условий СИЗО, что неудивительно. Ей дают в изоляторе таблетки, но те не помогают. Сторона защиты не понимает, почему нельзя отпустить женщину домой», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
Доходят и из камер жалобы на условия содержания, так, пока велось следствие по делу Кирилла Мартюшева, парень говорил о том, что в учреждении имеется проблема со спальными местами: не всем хватает кроватей, и некоторые вынуждены спать на полу. О той же проблеме говорили и члены ОНК, инспектирующие изоляторы.
Но был в тюменском СИЗО случай, когда заключенные массово жаловались на соседа по камере — каннибала. Мужчина обвинялся в убийстве и свободно рассказывал товарищам о том, как ел людей. Это не на шутку напугало других арестантов, которые начали жаловаться адвокатам. Однако нарушений в этом случае не обнаружили, к тому же выбирать соседей в СИЗО нельзя.