nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Путешественники

Выбрать дату
2024
Тобольчане — вы красивые! Известный путешественник Конюхов пообещал посетить город
25 октября, 10:10
Отпуск осенью: где отдыхать в сентябре-2024
Отпуск дали только в сентябре? Не беда! Шансов приятно провести время по-прежнему очень много.
4 сентября, 11:28
Известный путешественник добрался автостопом из Краснодара в Тюмень
19 дней в пути и 3,5 тысячи километров дороги. В Тюмень из Краснодара прибыл известный путешественник, блогер, ветеран Пограничной службы Павел Круазе.
20 июля, 07:16
Где истинная красота? Самые неудачные туристические места в Тюмени и чем их заменить
18 июля, 08:21
Там утром +35! Тюменцы поделились жаркими впечатлениями от Турции
17 июля, 07:07
Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?
16 июля, 07:58
Страдания на пути к all inclusive. Почему отдых в Турции стал испытанием для психики?
8 июля, 09:03
Тюмень — Москва — Тюмень. ТОП способов посетить столицу: от бюджетных до экзотических
20 июня, 01:00
«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?
19 февраля, 06:22
2023
Тюменские путешественники стали чаще бывать в гостях у Деда Мороза
22 декабря 2023, 05:50
Тюменцы стали чаще ездить в Красноярский край
23 ноября 2023, 13:06
И рыбку съесть, и Кремль посмотреть: для туристов в Тобольске появился цифровой гид
21 ноября 2023, 10:34
В сентябре 2023 года спрос россиян на морские прогулки увеличился в 3,5 раза
12 октября 2023, 14:53
Летом 2023 года туристы из Тюменской области стали чаще отдыхать в Дагестане
4 сентября 2023, 11:57
Летний турпоток из Тюменской области в зарубежные страны вырос на 29%
29 августа 2023, 09:24
Тоболяк решил дойти из Москвы до Тобольска пешком
Житель Тобольска Денис Тобольский решил дойти до родного города из Москвы пешком. Ему предстоит преодолеть более 2,4 тысяч километров — это более 447 часов ходьбы.
10 июля 2023, 05:22
Каждый четвертый турист в течение года повторно посетил столицу термальных источников
22 июня 2023, 04:08
Большинство тюменцев в этом году поедут отдыхать в Сочи
С июня по август 2023 года более половины запросов (54,2%) на путешествие и отпуск приходится на Сочи. Об этом РБК Тюмень сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
17 марта 2023, 04:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика