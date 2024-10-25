Путешественники

Большинство тюменцев в этом году поедут отдыхать в Сочи

С июня по август 2023 года более половины запросов (54,2%) на путешествие и отпуск приходится на Сочи. Об этом РБК Тюмень сообщили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.