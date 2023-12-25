Куда тюменцам поехать на каникулах: самые бюджетные и дорогостоящие варианты отдыха

Posted Сегодня, 01:06
Published Сегодня, 01:06
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Updated Сегодня, 04:39
Тем, кто хочет сменить снег и морозы на солнце, песок и море, следует поторопить с покупкой путевок в жаркие страны. Свободных туров на первые числа января остается с каждым днем все меньше.
По словам представителей тюменских турагентств, в настоящее время более бюджетными вариантами являются Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Египет. В эти страны можно улететь из Москвы в конце декабря или в первых числах января на неделю за 100-120 тысяч рублей. В стоимость включены перелет, проживание в бюджетном отеле 3*, завтраки. Отдых в отелях категория 4* или 5* будет стоить на порядок дороже — минимум 160 тысяч рублей.
Новогодний отдых в Тайланде (Паттайя) продолжительностью 10 дней с вылетом из Москвы 31 декабря обойдется в 153 тысячи рублей, за новогодние каникулы на Пхукете придется отдать порядка 172 тысяч рублей. За такую же стоимость можно отдохнуть неделю на северном Гоа (Индия).
А вот семидневный отдых на Мальдивах будет стоить почти четверть миллиона рублей в отелях 2*-3*. За 9 дней каникул, проведенных на Южном Атолле, придется заплатить более 300 тысяч рублей.
Любители активного отдыха могут отправиться в новогодние каникулы на горнолыжные курорты России. Турагентства предлагают как более экономичные варианты, та и наиболее дорогостоящие.
В числе бюджетных — Домбай в Кавказских горах, на территории республики Карачаево-Черкессия. Курорт входит в состав Тебердинского государственного заповедника, именно на его территории соединяются три ущелья: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген.
Домбай поклонники зимних видов спорта любят за простоту, компактность и известное кавказское гостеприимство. Здесь расположено более 25 километров горнолыжных трасс различной степени сложности на высоте от 1590 до 3200 метров. Стоимость недели отдыха на курорте в отеле 3* обойдется в 28-57 тысяч рублей. В стоимость включены завтраки и проживание в отеле.
За 40-70 тысяч можно будет отдохнуть на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Данное место пользуется огромной популярностью у лыжников и сноубордистов. Комплекс был открыт больше 30 лет назад и с тех пор вырос в первоклассный курорт, отличное место для активного отдыха всей семьей. Здесь неоднократно проводились чемпионаты России, фестивали по сноуборду и парапланеризму.
Кстати, кататься здесь можно с октября до мая — снежная шапка на горе держится большую часть года, до 280 дней.
Еще одно популярное новогоднее направление у поклонников горных лыж и сноуборда — Красная поляна. Правда, к числу бюджетных отдых там не относится. За тур с вылетом 29–30 декабря продолжительностью пять ночей придется заплатить 120-168 тысяч рублей. В стоимость включены перелет из Тюмени, трансфер, проживание в отеле 2*.
Если отдых на море или в горах по каким-либо причинам не привлекает, то можно отправиться в двух-четырехдневные туры по городам России. Из Тюмени турфирмы предлагают путешествия по Золотому кольцу — в Переславль-Залесский, Суздаль, Сергиев Посад, Кострому, Нижний Новгород, Владимир, Ярославль и т. д.
Новогоднее путешествие продолжительностью два-четыре дня будет стоить от 10 до 45 тысяч рублей с человека. В стоимость включены экскурсии, услуги гида–сопровождающего и гидов в музеях, поездки в туристическом автобусе, питание по указанной программе.
Стоимость трехдневного тур в Санкт-Петербург или Казань аналогична ценам на туры по Золотому кольцу.
Также за новогодним настроением тюменцы могут отправиться в Калининград — самостоятельный отдых продолжительностью шесть дней там обойдется в среднем 40-50 тысяч рублей на двоих с учетом проживания в гостинице и перелета. Кстати, улететь из Тюмени в Калининград можно всего за 4,7 тысяч рублей — за такую цену можно приобрести билеты на 26 декабря.
Активный отдых в пределах города является бюджетной альтернативной поездкам на море и горнолыжные курорты. В Тюмени на новогодних каникулах можно покататься на лыжах, снегоходах, коньках, сноуборде, тюбингах, собачьей упряжке и даже на санях с оленями. При этом не придется платить за развлечения круглые суммы — в среднем отдых обойдет в 1500-5000 рублей.
На территории региона имеется большое количество баз отдыха для любителей активного отдыха. На «Воронинских горках», к примеру, работает крытый скейт-парк, прокат лыж, бордов и тюбингов.
На базе отдыха «Кулига парк» можно взять напрокат снегоходы или покататься на нартах с хаски. На территории «Кулиги» расположена целая деревня ездовых собак «Быстрые лапы». Если захотите, то можете попробовать себя в роли погонщика собачьей упряжки.
На базе отдыха «Пруд Лесной» также каждую зиму заливают катки. Есть прокат снегоходов, а также возможность покататься на собачьих упряжках.
Весело провести время на каникулах можно и в экопарке «Тайга» — здесь желающие могут покататься на горках, коньках, лыжах, посетить термальный источник под открытым небом.
За адреналином стоит ехать на каникулах на базу отдыха «Боровое», которая славится своими головокружительными горками. Высота самой большой — 12 метров (это как четырехэтажный дом).
Ну, а любители более спокойного отдыха могут посетить ферму «Лесная братва». Здесь желающие смогут покормить северных оленей и прокатиться на собачьих упряжках. Для поклонников легкого скольжения есть катки и лыжные трассы.
Узнать больше об истории Сибири, познакомиться с богатой культурой и вековыми традициями коренных сибирских народов, удивиться размаху казачьих гуляний и стать еще ближе друг к другу можно в тюменских этнопарках — тюменцев на новогодних каникулах ждут этностойбище «УВАС МИР ХОТ», природном парке «Юрибей» и «Казачьем подворье».