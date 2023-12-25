Куда тюменцам поехать на каникулах: самые бюджетные и дорогостоящие варианты отдыха

Тюменцам назвали самые бюджетные и дорогостоящие варианты новогоднего отдыха

До Нового года осталось меньше недели. А это значит, что тем, кто до сих пор размышляет о планах на новогодние каникулы, стоит прямо сейчас решить — как провести предстоящие 10 дней отдыха. «Наш Город» выяснил, куда можно отправиться тюменцам на каникулах и сколько это будет стоить.

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