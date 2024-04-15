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Туристический объект

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Туристический комплекс с саунами и ресторанами построят в Тюменской области
Аналогичные комплексы уже открыты в Челябинской, Курганской и Свердловской областях. Проект находится на обсуждении.
15 апреля, 05:46
«Город для гостей»: что изменится в Тюмени с развитием туристического потенциала?
19 февраля, 06:22
2023
Туристический поток в Тюмень вырос на 17%
В Тюменской области туристической поток за период с января по сентябрь 2023 года увеличился до 2,8 миллионов человек — на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
6 ноября 2023, 11:45
Каждый четвертый турист в течение года повторно посетил столицу термальных источников
22 июня 2023, 04:08
Тина Канделаки посоветовала туристам для отдыха тюменское озеро
Российская телеведущая, журналистка Тина Канделаки пригласила своих подписчиков в Тюмень — на озеро Соленое, которое находится за селом Окунево в Бердюжском районе.
15 апреля 2023, 05:39

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