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Тюменские дети рискуют получить переломы из-за нового развлечения

Экстремальная забава: в Тюмени школьники прыгают в кучу снега с высоты

19 февраля 2024, 05:51
Фото: 1MI

Тюменские дети рискуют получить переломы из-за нового развлечения

Тюменские подростки открыли для себя новый вид опасного развлечения — прыжки в снежные сугробы из окон. По тюменским пабликам была распространена видеозапись, сделанная в классе одной из городских школ.
Сюжет
Дети
Видео: Тюмень на максималках

На видеокадрах под одобрительные возгласы одноклассников один из подростков спрыгнул с пристроя к школе высотой в два этажа в снег. К счастью, ребенок ничего не повредил.

В комментариях под опубликованным видеоролоиком горожане возмутились тем фактом, что на окнах в школе не стоят блокираторы и отметили, что такие игры могут закончиться переломами.

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«Куда смотрел учитель? А если сломает что-нибудь? Головой то вообще не думают», — посетовали тюменцы.

Часть горожан отметила, что в детстве также прыгали в сугробы.

«Ничего нового и особенного, у нас это было обычным делом. Также прыгали, и никто не был виноват», — признались тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени арестовали подростков, которые снимали на видео избиение одноклассников. Одного из ребят отправили под стражу.

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