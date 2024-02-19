Экстремальная забава: в Тюмени школьники прыгают в кучу снега с высоты

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
На видеокадрах под одобрительные возгласы одноклассников один из подростков спрыгнул с пристроя к школе высотой в два этажа в снег. К счастью, ребенок ничего не повредил.
В комментариях под опубликованным видеоролоиком горожане возмутились тем фактом, что на окнах в школе не стоят блокираторы и отметили, что такие игры могут закончиться переломами.
«Куда смотрел учитель? А если сломает что-нибудь? Головой то вообще не думают», — посетовали тюменцы.
Часть горожан отметила, что в детстве также прыгали в сугробы.
«Ничего нового и особенного, у нас это было обычным делом. Также прыгали, и никто не был виноват», — признались тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени арестовали подростков, которые снимали на видео избиение одноклассников. Одного из ребят отправили под стражу.