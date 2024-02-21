Всегда открыт для общения: чиновник из Ишима объяснил, почему жмет руки в перчатках

Перчатка на руке чиновника во время торжественного для города мероприятия вызвала общественное возмущение. Люди были в недоумении, ведь при заболевании и боязни заразить горожан, следовало бы надеть и маску. А других причин для того, чтобы создать резиновый барьер между властью и обычными людьми многие не видели.