Всегда открыт для общения: чиновник из Ишима объяснил, почему жмет руки в перчатках

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Перчатка на руке чиновника во время торжественного для города мероприятия вызвала общественное возмущение. Люди были в недоумении, ведь при заболевании и боязни заразить горожан, следовало бы надеть и маску. А других причин для того, чтобы создать резиновый барьер между властью и обычными людьми многие не видели.
Однако в действительности ситуация оказалась вовсе не скандальной. «Нашему городу» в администрации Ишима рассказали, что у Федора Шишкина поврежден палец и перчатка была надета исключительно ради того, чтобы в ране не попала инфекция.
«Действительно, при вручении сертификатов на правой руке у Фёдора Борисовича была надета перчатка в целях предотвращения попадания инфекции из-за поврежденного пальца. Жители Ишима знают, что глава города всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», — сообщили в администрации.
Отметим, что многие жители Ишима и вправду отмечают, что глава города — человек, который охотно идет на контакт и не брезгует общаться с населением. Однако сейчас видео с мероприятия продолжает облетать страну и провоцировать появление неприятных домыслов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мигранты в Тюмени массово увольняются из строительных компаний из-за проверок силовиков. Причем, покидают рабочие места не только нелегально работающие граждане стран ближнего зарубежья, но и официально трудоустроенные.