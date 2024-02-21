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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В администрации сообщили, почему тюменский чиновник жмет руку только в перчатках.

Всегда открыт для общения: чиновник из Ишима объяснил, почему жмет руки в перчатках

21 февраля 2024, 05:48
Фото: Социальные сети Федора Шишкина.
В администрации сообщили, почему тюменский чиновник жмет руку только в перчатках.

В администрации сообщили, почему тюменский чиновник жмет руку только в перчатках

За считанные часы видео с вручения сертификатов на квартиры в Ишиме облетело всю страну. Центром внимания стал Федор Шишкин, глава администрации Ишима, который вооружился перчаткой перед предстоящими рукопожатиями. «Наш город» унал, почему чиновник не готов касаться рук жителей Ишима.

Перчатка на руке чиновника во время торжественного для города мероприятия вызвала общественное возмущение. Люди были в недоумении, ведь при заболевании и боязни заразить горожан, следовало бы надеть и маску. А других причин для того, чтобы создать резиновый барьер между властью и обычными людьми многие не видели.

Видео: Социальные сети Федора Шишкина.

Однако в действительности ситуация оказалась вовсе не скандальной. «Нашему городу» в администрации Ишима рассказали, что у Федора Шишкина поврежден палец и перчатка была надета исключительно ради того, чтобы в ране не попала инфекция.

«Действительно, при вручении сертификатов на правой руке у Фёдора Борисовича была надета перчатка в целях предотвращения попадания инфекции из-за поврежденного пальца. Жители Ишима знают, что глава города всегда открыт для общения с населением. Жаль, что банальная травма руки вызвала подобную реакцию», — сообщили в администрации.

Отметим, что многие жители Ишима и вправду отмечают, что глава города — человек, который охотно идет на контакт и не брезгует общаться с населением. Однако сейчас видео с мероприятия продолжает облетать страну и провоцировать появление неприятных домыслов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что мигранты в Тюмени массово увольняются из строительных компаний из-за проверок силовиков. Причем, покидают рабочие места не только нелегально работающие граждане стран ближнего зарубежья, но и официально трудоустроенные.

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