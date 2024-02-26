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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Тюменцы осудили уехавших из страны лотерейных миллиардеров.

«Деньги их испортили»: тюменцы осудили уехавших из страны лотерейных миллиардеров

26 февраля 2024, 10:46
Фото: 1MI
Тюменцы осудили уехавших из страны лотерейных миллиардеров.

Тюменцы осудили уехавших из страны лотерейных миллиардеров

Тюменская семья Семеновых выиграла миллиард рублей в лотерее и, по словам организаторов розыгрыша крупной суммы, эти деньги они хотели потратить на новую квартиру, благотворительность и путешествия. Однако по итогу они продали квартиру в России и уехали из страны, что возмутило земляков.

Среди жителей Тюмени мало тех, кто искреннее порадовался за Светлану и Юрия Семеновых, которые выиграли в лотерее 1 миллиард рублей. Многие попросту не верят, что простая семья из провинции могла получить такую крупную сумму, купив лотерейный билет.

Особое недоверие вызывали и планы победителей на выигранные деньги — Светлана и Юрий говорили, что планируют потратить выигрыш на новое жилье, путешествия и благотворительность. Но, как стало известно, победители вполне реальны, только вот деньги они собираются тратить в другой стране, ведь квартиру в России они быстро продали и улетели. Тюменцев такое решение не очень обрадовало, они не прочат семье хорошее будущее за рубежом.

«Устанут там легализовать деньги. Я по сравнению с их ярдом копейки привез с собой, и то потратил кучу нервов чтобы доказать, что это не криминальные деньги», — считает тюменец.
Тюменские лотерейные миллиардеры продали квартиру и уехали из страны
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Хотя некоторые в комментариях пишут, что и сами бы уехали, выиграв столько денег. Но подавляющие большинство все же очень резко отреагировало на такое решение.

«Намотают соплей и вернутся не солоно хлебавши. Кому они там нужны», — убеждены тюменцы.

Хотя и сейчас есть среди тюменцев те, кто не верит в выигрыш семьи и считает всю эту шумиху рекламным ходом организаторов лотереи.

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Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец выиграл в лотерее 38 миллионов рублей. Выигрышный билет победитель купил на сайте в январе.

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