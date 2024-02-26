«Деньги их испортили»: тюменцы осудили уехавших из страны лотерейных миллиардеров

Особое недоверие вызывали и планы победителей на выигранные деньги — Светлана и Юрий говорили, что планируют потратить выигрыш на новое жилье, путешествия и благотворительность. Но, как стало известно, победители вполне реальны, только вот деньги они собираются тратить в другой стране, ведь квартиру в России они быстро продали и улетели. Тюменцев такое решение не очень обрадовало, они не прочат семье хорошее будущее за рубежом.