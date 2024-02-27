«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Летом 2023 года в Тюмени были установлены температурные рекорды — 3 июня 2023 года стал самым жарким днем июня в городе за всю историю наблюдения, температура воздуха достигла +32,5℃. 10 июля воздух прогрелся до +34,3 °С, что также стало новым рекордом для этих суток. А уже 11 июля был повторен абсолютный годовой максимум +38 °С.
Как раз с 3 июня уровень воды в Туре, который из-за жаркой погоды был и так невысок, начал стремительно падать и река оголило дно, что вызвало у тюменцев шок. К концу теплого сезона, 1 октября, уровень воды в Туре составлял уже -95 сантиметров, что считается абсолютным рекордом за всю историю измерений.
Лето 2024 года, по прогнозам синоптиков, обещает быть еще более жарким. По прогнозам специалистов, повышение температуры планеты до 2 градусов приведет к катастрофе, в частности, из-за глобального потепления половина живых существ планеты погибнет. Климатолог Татьяна Пригоровская отмечает, что сейчас нет предпосылок для прерывания негативного тренда на потепление, а потому стоит серьезно воспринимать прогнозы специалистов.
«Минувшее лето было особенно жарким, это во многом связано с повышением температуры океана. Поясню, что теплая вода удерживается на разных глубинах и когда она находится близко к поверхности, приземная температура на планете становится более высокой. В этом году температура океана побила исторический рекорд на 0,2 градуса, однако и он может быть побит грядущим летом. Из-за Эль-Ниньо (повышение температуры в экваториальной части Тихого океана — прим. ред) температура этим летом может на 4-9 ℃ превышать норму», — говорит эксперт.
Несмотря на то, что в вопросе влияния человеческого фактора на обмеление Туры, эксперты расходятся, факт того, что обмеление связано с аномальной жарой и глобальным потеплением, по мнению экологов, неоспоримо.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета отмечает, что на планете в целом отмечается негативная тенденция к повышению температуры, которая сказывается на состоянии рек.
«Особенно это проявляется на малых и средних реках. Хотя крупные тоже страдают, ведь они питаются за счет этих притоков. А потому обмеление Туры в большей степени связано с циклом „сухих лет“ — дефицитом осадков. Ведь Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. Она питается за счет осадков», — объяснил «Нашему городу» Моторин.
Ту же причину называл и губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на беспокойства тюменцев, касающихся состояния Туры.
«Сейчас чрезвычайные условия природного характера. Пока не разработано какого-то ученого подхода, который бы подходил по разрешению проблемы в результате климатического фактора. Обмелела не только Тура, много рек и в других регионах», — пояснил губернатор.
Аналогичные заявления делали главы регионов и эксперты в области экологии в других регионах России. Но на самом ли деле сделать ничего нельзя? Ведь, если так, то грядущее лето может стать для реки последним.
Туре, как и некоторым другим рекам в России на фоне таких прогнозов уже прочат судьбу Аральского моря, которое из огромного внутреннего озера, разделявшего Узбекистан и Казахстан, превратилось в бесплодную пустыню.
«Ситуация с Турой — тяжелый случай», — оценивает обстановку климатолог Екатерина Пестрякова.
По ее прогнозам, дефицит осадков осенью и зимой лишает Туру дополнительного поверхностного питания и подпитки грунтовыми водами. При том гидролог Андрей Расаев прямо говорит о том, что повторение сценария Аральского моря для Туры вполне реально.
«Не стоит недооценивать человеческий фактор в этом вопросе. Природные явления настолько тяжелую ситуация создают крайне редко. Взять, например, 80-е годы, когда Иртыш обмелел так, что людям воды не хватало и приходилось из земли воду тянуть и проводить углубительные работы. А если бы эта работы была сделана заранее, то такого кризиса бы не было. После той засухи уровень воды восстановился и теперь есть план действий на случай природного ЧП. А с Турой все у нас тяп-ляп, 20 лет говорят, что нужно чистить русла, что нужно углубительные работы проводить и помогать реке, но все бесполезно. Здесь совокупность человеческого безразличия и засухи может спровоцировать серьезную экологическую катастрофу», — говорит Расаев.
Он, как и ряд других экспертов убеждены, что Туре нужно помочь пережить засушливый период и Тюменской области это под силу. Необходимо лишь провести работы по очистке русла, они могли запустить работу родников и подземные источников, питавших Туру, которые ранее прекратили свое существование. Также стоит провести и углубительные работы, ведь сейчас Тура с высокой вероятностью может повторить опыт Иртыша в 80-е годы, из-за чего жители региона могут остаться без питьевой воды.
Однако, по словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, впадать в панику не стоит — ситуацию может активное таяние снега в весенний период.
«Если запас снега будет обильным, причем его сход будет происходить достаточно активно, будет солярная солнечная весна, то забегание талых вод до русла реки Туры будет происходить достаточно быстро. Тогда вода в Туре будет разбавляться, увеличится ее количество, соответственно, концентрации многих веществ будут меняться, и картина сможет измениться в лучшую сторону», — прогнозирует эксперт.
С тем, что река все же сможет пережить еще один засушливый период согласен и ученый Александр Моторин, хотя и он считает, что важно делать упор на рационализм и перестать только лишь говорить о спасении реки, а переходить к делу.
«Все знают, что такие ситуации в истории нашей славной планеты уже были. Были и куда более серьезные повышения температуры. Все это повторяется. Конечно, нам это все не нравится. Нам надо реке помочь, а это — углубительные работы», — подчеркивает Моторин.
О проблеме обмеления рек в России сейчас говорят во многих регионах. Так казанский эко-активист Тимур Ескараев, рассказал, что дела с Волгой и Казанкой обстоят плачевно. Мужчина регулярно ездит по эко-конференциям России и полагает, что ситуация с обмелением рек одинакова для всех. Однако еще одним фактором, влияющим на обмеление рек, он называет активную застройку.
«Активно пропагандируется версия того, что виной обмелению — засуха. Но на деле, это большая системная проблема, которая происходит из-за строек. У нас в Казани река Волга питается рекой Казанкой, сама Казанка питается малыми реками. Но так как в последние годы происходят застройки бывших зеленых зон, где раньше спокойно себе журчали родники и питали собой и подземными водами реки, водоносный уровень рек уменьшается. Власти бездействуют, никакие нормативные акты на соблюдаются, все разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать. Происходит то же, что и при обмелении Аральского моря, если будет продолжаться в том же темпе, то у нас Каспий обмелеет», — говорит активист.
Причем многие сейчас сравнивают Туру с Волгой и опасаются, что на более мелкую тюменскую реку не обратят внимание на фоне критического состояния Волги, уровень воды в которой к осени стал достигать -27 сантиметров, что крайне критично для крупной реки. Ее историю можно считать антипримером того до чего может довести бездействие. О проблеме этой реки говорил и президент России Владимир Путин.
«Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и переносном смысле этого слова. Но проблемы, конечно, есть, согласен. В данном вопросе существует конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях Волги», — отметил президент.
Но если на спасения Волги из федерального бюджета средства выделили, то Туре так не повезло. Тюменские власти обращались к федералам с просьбой выделить средства на спасение тюменской реки, однако однажды региону в этом было отказано. Позже в Федеральное агентство водных ресурсов от области вновь направлено предложение, подразумевающее включение мероприятий по расчистке реки Тура в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, но ответ на него пока так и не получен.
Хотя экологи часто ставят в пример тюменским властям опыт курганцев, которые еще в 2022 году выделили региональные средства на спасение Тобола, благодаря чему получили поддержку и от федералов, так 100 млн рублей было направлено на работы по расчистке русла Тобола в районе Омского моста. А в Тюменской области из реки пока только берут, говоря, что денег на проведение необходимых работ нет, хоть об этом и регулярно говорят экологи.
«При таком низком уровне воды в Туре, было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить. На низких течениях к ключам можно подойти на любой технике и избавиться не только от наилка, но и от мусора», — подчеркнул директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин.
Но мечты о проведении этих работ пока остаются лишь в головах экологов и не имеют реального воплощения. Вероятно, власти рассчитывают, что ситуация улучшится сама по себе или региону вдруг дадут денег из федерального бюджета. Но пока решение вопроса затягивается, аномально жаркое лето приближается и остается только надеться на то, что Тура может его пережить не иссохнув окончательно.