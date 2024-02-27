«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето

Но если на спасения Волги из федерального бюджета средства выделили, то Туре так не повезло. Тюменские власти обращались к федералам с просьбой выделить средства на спасение тюменской реки, однако однажды региону в этом было отказано. Позже в Федеральное агентство водных ресурсов от области вновь направлено предложение, подразумевающее включение мероприятий по расчистке реки Тура в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, но ответ на него пока так и не получен.