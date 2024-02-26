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Екатерину Мизулину попросили больше не приезжать в Тюмень

«Визит принес одни скандалы»: Мизулину попросили больше не приезжать в Тюмень

26 февраля 2024, 09:29
Фото: Екатерина Мизулина / Телеграм

Екатерину Мизулину попросили больше не приезжать в Тюмень

Глава «Лиги безопасного интернета» встречалась с тюменской молодежью 23 и 24 февраля. По мнению политолога Александра Безделова, еще раз Мизулиной приезжать в Тюмень не стоит.

Политолог уверен, что визит общественницы понес за собой череду скандалов. Один из них произошел из-за песни группы «Бумбокс», которой она подпевала на встрече с курсантами ТВВИКУ.

«Я надеюсь, руководство ТВВИКУ говорит правду и никаких последствий для курсанта и правда не будет. Он на первом курсе, судя по нашивкам, а песня 2007 года выпуска, когда он, вероятно, и говорить еще не мог. И уж точно знать не знал, что кто-то там где-то служит — песня-то на русском и когда-то была очень популярна. К тому же, у нас из Украины десятки исполнителей: от Ротару и Кобзона до Асти, и теперь запрещать их песни было бы глупо», — пишет политолог в своем телеграм-канале «Безделов Live».
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Упомянул политолог и давку, произошедшую в школе №95 во время встречи общественницы с подростками.

«Вообще, визит Екатерины Мизулиной почему-то принес одни скандалы: там песня и якобы рапорт, там давка школьников и команда политика, заставляющая полицию их разогнать. Может там кто-нибудь Екатерину Михайловну попросить больше к нам не приезжать?», — комментирует Безделов.
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Сама общественница заявила, что подобная ситуация происходит в каждом городе, так как чиновники не верят, что на мероприятия придут столько людей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские студенты подарили Мизулиной кофту с цитатой Моора о Путине. Общественница примерила вещь и сделала в ней несколько фото.

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