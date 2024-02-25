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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

«Морально сложно выходить на сцену»: Мизулина рассказала о давке в тюменской школе

«Морально сложно выходить на сцену»: Мизулина рассказала о давке в тюменской школе

25 февраля 2024, 11:43
Фото: телеграм-канал Мизулиной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала еще раз приехать в Тюмень. Общественница прокомментировала столпотворения и давку на встречи в 95 школе.

По ее словам, похожая ситуация наблюдается практически в каждом регионе. Зачастую чиновники не верят, что на мероприятия придут столько людей, а особенно молодежи. Мизулина заявила, что не хочет кого-то намеренно обвинять. По ее словам, в каждом городе пытаются сделать все, что в их силах.

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«Морально очень сложно выходить на сцену, понимая, что твои любимые люди просто не попали в зал. Когда вы видите грусть в моих глазах в начале встреч, знайте, что она из-за этого», — высказалась активистка в социальных сетях.

Напомним, что Екатерина Мизулина прилетела в Тюмень 23 февраля. Общественница за два дня провела встречу с тюменскими курсантами, а также с местными школьниками.

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