«Морально сложно выходить на сцену»: Мизулина рассказала о давке в тюменской школе

По ее словам, похожая ситуация наблюдается практически в каждом регионе. Зачастую чиновники не верят, что на мероприятия придут столько людей, а особенно молодежи. Мизулина заявила, что не хочет кого-то намеренно обвинять. По ее словам, в каждом городе пытаются сделать все, что в их силах.