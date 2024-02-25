Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обвинила вражеские силы в распространении ролика, где она подпевает группе «Бумбокс», воюющей на стороне ВСУ.
«Видео, где я подпеваю, распространяет Украина», — заявила Мизулина, отвечая на вопрос журналиста «Нашего города».
Днем ранее на встрече с курсантами ТВВИКУ в Тюмени Мизулина подпевала песне «Вахтерам». Ее исполняет украинская группа, солист которой с 2022 года воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В социальных сетях поступок Мизулиной вызвал негодование среди жителей региона. В частности, ее обвинили в двойных стандартах и неуважении к российским участникам специальной военной операции.
Мизулина не считает свой поступок оскорбительным.
«Курсант вчера исполнил эту песню. Это был его выбор, я поддержала. Песня достаточно старая, записанная до всех событий. Мне кажется, что такая оценка, которую сейчас дают безобидному видео, четко подтверждает тот тезис, который высказал наш президент: в Украине идет гражданская война», — заявила Екатерина Мизулина.
Мизулина отметила, что видела комментарии под видео, где она с курсантом исполняет песню группы «Бумбокс», и считает их «полной глупостью».
Ранее наше издание писало, что на встрече с молодежью в Тюмени глава Лиги безопасного Интернета заявила, что Моргенштерн* может беспрепятственно вернуться в Россию.
(*Признан в России иностранным агентом).