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Мизулина отреагировала на критику из-за исполнения украинской песни в Тюмени

«В Украине идет гражданская война»: Мизулина об исполнении песни группы «Бумбокс»

25 февраля 2024, 02:45
Фото: Егор Тимофеев / nashgorod.ru

Мизулина отреагировала на критику из-за исполнения украинской песни в Тюмени

Молодежь Тюмени послушала выступление Мизулиной. Спрашивали о «травле» в социальных сетях и Моргенштерне*.
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Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обвинила вражеские силы в распространении ролика, где она подпевает группе «Бумбокс», воюющей на стороне ВСУ.

«Видео, где я подпеваю, распространяет Украина», — заявила Мизулина, отвечая на вопрос журналиста «Нашего города».

Днем ранее на встрече с курсантами ТВВИКУ в Тюмени Мизулина подпевала песне «Вахтерам». Ее исполняет украинская группа, солист которой с 2022 года воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Екатерина Мизулина в Тюмени спела с курсантами песню группы, воюющей за ВСУ. Видео
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В социальных сетях поступок Мизулиной вызвал негодование среди жителей региона. В частности, ее обвинили в двойных стандартах и неуважении к российским участникам специальной военной операции.

Мизулина не считает свой поступок оскорбительным.

«Курсант вчера исполнил эту песню. Это был его выбор, я поддержала. Песня достаточно старая, записанная до всех событий. Мне кажется, что такая оценка, которую сейчас дают безобидному видео, четко подтверждает тот тезис, который высказал наш президент: в Украине идет гражданская война», — заявила Екатерина Мизулина.

Мизулина отметила, что видела комментарии под видео, где она с курсантом исполняет песню группы «Бумбокс», и считает их «полной глупостью».

Ранее наше издание писало, что на встрече с молодежью в Тюмени глава Лиги безопасного Интернета заявила, что Моргенштерн* может беспрепятственно вернуться в Россию.

(*Признан в России иностранным агентом).

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