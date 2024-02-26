«Начнет таять и мы утонем»: в Тюмени футбольное поле приспособили под свалку снега

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По словам тюменцев, на протяжении нескольких недель в район приезжают КамАЗы, из которых выгружаются тонны снега. Причем разгрузка происходит не в специально отведенном месте: полигоном стали футбольное поле и небольшой парк.
«На замечания и требования каких-либо бумаг, например, разрешение на выгрузку снега, реагируют агрессивно. Скоро всё начнет таять, мы утонем. Вопрос: кто будет вывозить снег с территории», — поделился с «Нашим городом» местный житель.
В декабре с аналогичной проблемой столкнулись жители ЖК «Айвазовский». Незаконная свалка снега с реагентами была организована в лесном массиве неподалеку от домов.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители поселка Богандинский задыхаются от едкого запаха дыма. Рядом с поселком уже два месяца горит недействующая свалка с мусором. Селянам пообещали, что проблема будет решена до 1 марта.