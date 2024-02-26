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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Тюмени сваливают снег на футбольное поле

«Начнет таять и мы утонем»: в Тюмени футбольное поле приспособили под свалку снега

26 февраля 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Тюмени сваливают снег на футбольное поле

Жители Ленинского района жалуются, что в районе завода «Электрон» с завидной скоростью растут сугробы. Причем происходит это вовсе не из-за обильных снегопадов.
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Снег

По словам тюменцев, на протяжении нескольких недель в район приезжают КамАЗы, из которых выгружаются тонны снега. Причем разгрузка происходит не в специально отведенном месте: полигоном стали футбольное поле и небольшой парк.

«На замечания и требования каких-либо бумаг, например, разрешение на выгрузку снега, реагируют агрессивно. Скоро всё начнет таять, мы утонем. Вопрос: кто будет вывозить снег с территории», — поделился с «Нашим городом» местный житель.
Фото: nashgorod.ru

В декабре с аналогичной проблемой столкнулись жители ЖК «Айвазовский». Незаконная свалка снега с реагентами была организована в лесном массиве неподалеку от домов.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители поселка Богандинский задыхаются от едкого запаха дыма. Рядом с поселком уже два месяца горит недействующая свалка с мусором. Селянам пообещали, что проблема будет решена до 1 марта.

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