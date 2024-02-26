В Тюмени планируют капитально отремонтировать проблемную школу

На ремонт здания, построенного в 1986 году, направят 329 миллионов, на восстановление бассейна — 26.9 миллиона, а спорткомплекса — 26.4 миллиона. Подрядчику также предстоит благоустроить пришкольную территорию, отремонтировать тепловые сети и закупить новое оборудование на 93 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле 2024 года.