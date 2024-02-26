В Тюмени планируют капитально отремонтировать проблемную школу

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Тюмени ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом второго корпуса школы №22 на Садовой. В тендере, опубликованном на портале Госзакупок, указано, что начальная цена контракта — 778 миллионов рублей.
На ремонт здания, построенного в 1986 году, направят 329 миллионов, на восстановление бассейна — 26.9 миллиона, а спорткомплекса — 26.4 миллиона. Подрядчику также предстоит благоустроить пришкольную территорию, отремонтировать тепловые сети и закупить новое оборудование на 93 миллиона рублей. Работы начнутся в апреле 2024 года.
На холод в классах жаловались ученики, которым приходилось сидеть на уроках в верхней одежде. По данному факту прокуратура Тюменской области провела проверку.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени построят парк площадью почти 380 гектаров. На строительство планируют выделить 785 миллионов рублей.