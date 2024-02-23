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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:49

В Тюмени возле реки Туры построят детский сад

В Тюмени возле реки Туры построят детский сад

23 февраля 2024, 05:47
Фото: 1MI

В Тюмени возле реки Туры построят детский сад

Новое дошкольное учреждение появится в 2027 году. Деньги на его строительство выделят из регионального бюджета.

В Тюмени в ЖК «Айвазовский» построят детский сад. Об этом рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.

Финансирование будет происходить поэтапно. В 2025 году из регионального бюджета выделят средства на составление проектной документации, а в 2026–2027 годах — на строительство.

Тюменские власти планируют построить новую магистраль
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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют благоустроить район озера Алебашево. На строительство новых улиц, тротуаров и велосипедных дорожек выделят 1.5 миллиарда рублей.

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