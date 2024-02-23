В Тюмени возле реки Туры построят детский сад

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
В Тюмени в ЖК «Айвазовский» построят детский сад. Об этом рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области.
Финансирование будет происходить поэтапно. В 2025 году из регионального бюджета выделят средства на составление проектной документации, а в 2026–2027 годах — на строительство.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют благоустроить район озера Алебашево. На строительство новых улиц, тротуаров и велосипедных дорожек выделят 1.5 миллиарда рублей.