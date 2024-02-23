В Тюмени построят огромный парк за 800 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
На строительство парка в Комарово потратят 785 миллионов рублей. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на сайте Госзакупок.
В описании указано, что в парке будут обустроены зона барбекю, площадка для йоги, веревочный парк и площадка для проведения мероприятий. Кроме того, в парке планируют организовать общественный туалет, пункт проката и игровые площадки.
Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказывал, что строительство парка станет одним из самых масштабных проектов благоустройства города в 2024 году. Он будет реализован в течение трех лет, если подрядчики не подведут.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени по франшизе откроется заведение московского ресторатора. Фишка ресторана — приготовление блюд на открытом огне.