Региональные прокуроры проверят жалобы учеников школы 22 на холодные классы

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Напомним, на холод в классах ученики школы начали жаловаться на прошлой неделе. «Наш город» сообщал, что детям приходится сидеть на уроках в верхней одежде. По словам детей и их родителей, в классах второго корпуса школы — деревянные окна, через которые сильно дует. Батареи при этом практически холодные и согреть помещения не могут.
Родители пытались поговорить об этом с руководством учебного заведения, но — безрезультатно.
Зато на «отлично» сработали публикации о холодных классах в социальных сетях и СМИ. Тюменским школьникам устроили настоящий «разбор полетов». Их обвинили в том, что они не имеют права снимать других и выкладывать это в соцсети. И в достаточно грубой форме предложили поменять учебное заведение, если что-то не нравится.
Учитель добавила, что вследствие морозов в Тюмени в школе перемерзла система отопления. В настоящее время все неисправности устранены.
— Как будто такая авария происходит в первый раз. Здание школы старое. Рано или поздно все ломается. Но это не значит, что надо выкладывать в Интернет гадости, — сообщила тогда педагог.
Теперь выяснять, почему же ученикам приходится мерзнуть, а также почему учителя считают, что это для их здания — норма, придется прокурорам.
— Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по изложенным в публикациях фактам и разобраться в причинах произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним также, что на холод в других учебных заведениях школьники и студенты Тюмени жаловались главе Лиги Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Она же, кстати, подключилась и к истории со школой 22. Она заявила, что публикация видео с тем, как педагоги отчитывают детей, её возмутила. И теперь Мизулина намерена направить обращение в Генеральную прокуратуру.