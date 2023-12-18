Региональные прокуроры проверят жалобы учеников школы 22 на холодные классы

Напомним также, что на холод в других учебных заведениях школьники и студенты Тюмени жаловались главе Лиги Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Она же, кстати, подключилась и к истории со школой 22. Она заявила, что публикация видео с тем, как педагоги отчитывают детей, её возмутила. И теперь Мизулина намерена направить обращение в Генеральную прокуратуру.