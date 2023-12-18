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Региональные прокуроры проверят жалобы учеников школы 22 на холодные классы

Региональные прокуроры проверят жалобы учеников школы 22 на холодные классы

18 декабря 2023, 12:01
Фото: 1MI
Прокуратура Тюменской области организовала проверку после жалоб учеников школы номер 22 на холод в учебном заведении. Распространение информации стало причиной конфликта между педагогом и школьниками.
Сюжет
Дети

Напомним, на холод в классах ученики школы начали жаловаться на прошлой неделе. «Наш город» сообщал, что детям приходится сидеть на уроках в верхней одежде. По словам детей и их родителей, в классах второго корпуса школы — деревянные окна, через которые сильно дует. Батареи при этом практически холодные и согреть помещения не могут.

Родители пытались поговорить об этом с руководством учебного заведения, но — безрезультатно.

Зато на «отлично» сработали публикации о холодных классах в социальных сетях и СМИ. Тюменским школьникам устроили настоящий «разбор полетов». Их обвинили в том, что они не имеют права снимать других и выкладывать это в соцсети. И в достаточно грубой форме предложили поменять учебное заведение, если что-то не нравится.

Учитель добавила, что вследствие морозов в Тюмени в школе перемерзла система отопления. В настоящее время все неисправности устранены.

— Как будто такая авария происходит в первый раз. Здание школы старое. Рано или поздно все ломается. Но это не значит, что надо выкладывать в Интернет гадости, — сообщила тогда педагог.

Теперь выяснять, почему же ученикам приходится мерзнуть, а также почему учителя считают, что это для их здания — норма, придется прокурорам.

— Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по изложенным в публикациях фактам и разобраться в причинах произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним также, что на холод в других учебных заведениях школьники и студенты Тюмени жаловались главе Лиги Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Она же, кстати, подключилась и к истории со школой 22. Она заявила, что публикация видео с тем, как педагоги отчитывают детей, её возмутила. И теперь Мизулина намерена направить обращение в Генеральную прокуратуру.

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