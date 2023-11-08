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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

В тюменской школе учительница пнула ребенка и осталась без работы

В Тюменской области уволили учительницу, пнувшую школьника

8 ноября 2023, 06:36
Фото: Midjourney

В тюменской школе учительница пнула ребенка и осталась без работы

Инцидент произошел 24 октября во время одного из уроков. Информация о произошедшем разошлась по соцсетям, в скором времени о ней узнала и прокуратура.
Сюжет
Дети

О том, что в селе Ярково Тюменской области во время урока учительница пнула младшеклассника, стало известно из социальных сетей. Сообщалось, что инцидент произошел 24 октября.

В региональном департаменте образования заявили, что по результатам проведенной проверки педагог была уволена.

Ранее «Наш Город» сообщал, что данной ситуацией заинтересовались силовики. Несмотря на извинения, которые руководство школы принесло родителям, прокуратура все равно организовала проверку.

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#Общество#Дети#Тюменская область#Учитель#Школа#Школьники#Учителя#Школы#Инцидент#Проверка#Конфликт#Проверки#Увольнение#Конфликты#Любовь Селезнева
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