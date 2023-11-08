В Тюменской области уволили учительницу, пнувшую школьника

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
О том, что в селе Ярково Тюменской области во время урока учительница пнула младшеклассника, стало известно из социальных сетей. Сообщалось, что инцидент произошел 24 октября.
В региональном департаменте образования заявили, что по результатам проведенной проверки педагог была уволена.
Ранее «Наш Город» сообщал, что данной ситуацией заинтересовались силовики. Несмотря на извинения, которые руководство школы принесло родителям, прокуратура все равно организовала проверку.