Тюменские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на холод в учебных заведениях

Директору Лиги Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной школьники и студенты жалуются на холод в учебных заведениях. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале, отметив, что такие обращения к ней поступают уже несколько дней из разных уголков страны.

Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной «Многие школьники и студенты из разных регионов уже которых день пишут и рассказывают, что в школах и ВУЗах очень холодно. Приходится сидеть в куртках, шарфах и варежках (!) на занятиях. В некоторых учебных заведениях утепляться не разрешают», — пояснила чиновница. Тюменские школьники также обратились к Мизулиной, с просьбой обратить внимание, что из-за холода по учебному заведению они ходят в зимних куртках. «Здравствуйте, Екатерина Мизулина. Я из города Тюмени, учусь в школе под номером 40. Возможно вы знаете, но у нас недавно были резкие заморозки. Сейчас в школе очень холодно, большинство учеников ходят в пуховиках и греются у батареи. Обратите на это внимание, пожалуйста», — сказано в сообщении. Ранее Екатерину Мизулину школьники и студенты буквально завалили обращениями из-за отсутствия актировок в сильнейшие морозы. Тюменские ребята также рассказали главе ЛБИ, что вынуждены бли ходить на занятия по холоду и большим сугробам.