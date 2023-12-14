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Updated Сегодня, 09:28

Тюменские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на холод в учебных заведениях

Тюменские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на холод в учебных заведениях

14 декабря 2023, 09:26
Фото: Midjourney
Директору Лиги Безопасного Интернета Екатерине Мизулиной школьники и студенты жалуются на холод в учебных заведениях. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале, отметив, что такие обращения к ней поступают уже несколько дней из разных уголков страны.
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
«Многие школьники и студенты из разных регионов уже которых день пишут и рассказывают, что в школах и ВУЗах очень холодно. Приходится сидеть в куртках, шарфах и варежках (!) на занятиях. В некоторых учебных заведениях утепляться не разрешают», — пояснила чиновница.

Тюменские школьники также обратились к Мизулиной, с просьбой обратить внимание, что из-за холода по учебному заведению они ходят в зимних куртках.

«Здравствуйте, Екатерина Мизулина. Я из города Тюмени, учусь в школе под номером 40. Возможно вы знаете, но у нас недавно были резкие заморозки. Сейчас в школе очень холодно, большинство учеников ходят в пуховиках и греются у батареи. Обратите на это внимание, пожалуйста», — сказано в сообщении.

Ранее Екатерину Мизулину школьники и студенты буквально завалили обращениями из-за отсутствия актировок в сильнейшие морозы. Тюменские ребята также рассказали главе ЛБИ, что вынуждены бли ходить на занятия по холоду и большим сугробам.

#Общество#Ирина Швецова#Школьники#Морозы#Екатерина Мизулина
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