Тюменские школьники продолжают заваливать Мизулину жалобами про отсутствие актировок

Тюменцы также написали Мизулиной, что очные занятия им не отменяют, даже, когда на улице холодно и большие сугробы. В другом сообщении говорится, что вторая смена пошла учиться, несмотря на то, что температура воздуха к вечеру существенно снижается. Кроме того, по словам школьницы, сидеть на уроках тоже некомфортно. В кабинетах стоит сквозняк из-за сломанных окон.