Тюменские школьники продолжают заваливать Мизулину жалобами про отсутствие актировок

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Еще накануне юные сибиряки из ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Свердловской областей буквально завалили директора Лиги Безопасного Интернета сообщениями, в которых рассказывали ей, как они в морозы и в сильные ветра вынуждены ходить в школы.
Сегодня к просьбам отменить занятия из-за холодной погоды присоединились студенты и школьники из других регионов.
«Сильные морозы и в других регионах. Пишут студенты и школьники из Пермского края, Республики Бурятия, Омской, Кировской и Свердловской областей: все они переживают и тоже просят отмены занятий», — отметила глава ЛБИ.
Тюменцы также написали Мизулиной, что очные занятия им не отменяют, даже, когда на улице холодно и большие сугробы. В другом сообщении говорится, что вторая смена пошла учиться, несмотря на то, что температура воздуха к вечеру существенно снижается. Кроме того, по словам школьницы, сидеть на уроках тоже некомфортно. В кабинетах стоит сквозняк из-за сломанных окон.
«Пишу из Тюмени. Сейчас -24, ощущается как -32. Идти мне до школы недалеко, но была
на улице две минуты. Я была в тёплых колготках, штанах, варежках, шапке, шарфе, но очень замёрзла. Придя в школу, хотела погреться у батареи. Но сзади на меня подул ветер, оказывается, что окно было закрыто, но не до конца. Я сказала об этом учителю, на что получила ответ, что я всё придумываю (и такая проблема есть во многих кабинетах, потому что окна просто сломаны). Также сегодня отменили первую смену с 1 по 4 класс. Нельзя ли сделать, чтобы для отмены занятий у всех были равные права?», — пояснила автор сообщения.
Напомним, к вечеру 6 декабря в Тюмени ожидается аномальное понижение температуры. При этом отмены занятий для школьников второй смены действительно не было, что вызвало недовольство не только детей, но и их родителей.