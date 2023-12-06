nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Тюменские школьники продолжают заваливать Мизулину жалобами про отсутствие актировок

Тюменские школьники продолжают заваливать Мизулину жалобами про отсутствие актировок

6 декабря 2023, 12:06
Фото: Midjourney
Школьники из Тюменской области снова пожаловались Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок. Об этом чиновница рассказала в своем телеграм-канале.
Тюменцы жалуются главе Лиги Безопасного Интернета на отсутствие актировокТюменцы жалуются главе Лиги Безопасного Интернета на отсутствие актировок
Тюменцы жалуются главе Лиги Безопасного Интернета на отсутствие актировок
Фото: официальный сайт Екатерины Михайловны Мизулиной

Еще накануне юные сибиряки из ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Свердловской областей буквально завалили директора Лиги Безопасного Интернета сообщениями, в которых рассказывали ей, как они в морозы и в сильные ветра вынуждены ходить в школы.

Сегодня к просьбам отменить занятия из-за холодной погоды присоединились студенты и школьники из других регионов.

«Сильные морозы и в других регионах. Пишут студенты и школьники из Пермского края, Республики Бурятия, Омской, Кировской и Свердловской областей: все они переживают и тоже просят отмены занятий», — отметила глава ЛБИ.

Тюменцы также написали Мизулиной, что очные занятия им не отменяют, даже, когда на улице холодно и большие сугробы. В другом сообщении говорится, что вторая смена пошла учиться, несмотря на то, что температура воздуха к вечеру существенно снижается. Кроме того, по словам школьницы, сидеть на уроках тоже некомфортно. В кабинетах стоит сквозняк из-за сломанных окон.

Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

 

«Пишу из Тюмени. Сейчас -24, ощущается как -32. Идти мне до школы недалеко, но была
на улице две минуты. Я была в тёплых колготках, штанах, варежках, шапке, шарфе, но очень замёрзла. Придя в школу, хотела погреться у батареи. Но сзади на меня подул ветер, оказывается, что окно было закрыто, но не до конца. Я сказала об этом учителю, на что получила ответ, что я всё придумываю (и такая проблема есть во многих кабинетах, потому что окна просто сломаны). Также сегодня отменили первую смену с 1 по 4 класс. Нельзя ли сделать, чтобы для отмены занятий у всех были равные права?», — пояснила автор сообщения.

Напомним, к вечеру 6 декабря в Тюмени ожидается аномальное понижение температуры. При этом отмены занятий для школьников второй смены действительно не было, что вызвало недовольство не только детей, но и их родителей.

Читайте также:
В Тюмени сегодня к вечеру резко похолодает«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировокСиноптик объяснил, из-за чего Тюменскую область накроют 40-градусные морозы
#Общество#Ирина Швецова#Погода#Актированный день#Погодные условия#Екатерина Мизулина
Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Сегодня, 04:36
«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
Сегодня, 06:47
«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок
Сегодня, 07:12
В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть
Сегодня, 09:53
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Сегодня, 10:08
«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД
Сегодня, 11:10