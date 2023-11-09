Шарик победил: тюменскую школу наказали из-за баловавшегося на уроке ребенка

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Вагайском районе школа выплатит компенсацию ребенку за травму, полученную им на уроке русского языка.
Как сообщают в прокуратуре Тюменской области, в апреле этого года пятиклассники кидали друг другу воздушный шарик, развлекаясь во время учебного процесса.
Один из учеников попытался отбить шарик, но потерял равновесие и упал со стула. В результате падения ребенок получил закрытые переломы обеих костей левого предплечья со смещением, что расценивается как вред здоровью средней тяжести.
Школьника отвезли в больницу, где его прооперировали. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать со школы компенсацию. Вагайский районный суд встал на сторону ребенка, учреждение выплатит пятикласснику 75 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» рассказал, как тюменские школьники развлекаются во время каникул. Дети забрасывают автобусы снежками и ледяными глыбами, разбивая окна транспорта. Поставить ребят на место смогли только стражи порядка.