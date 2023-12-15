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Тюменские школьники снова жалуются на холод в учебных заведениях

«Батареи не греют, окна продувает». Тюменцы вновь жалуются на холод в школах

15 декабря 2023, 09:49
Фото: 1MI

Тюменские школьники снова жалуются на холод в учебных заведениях

«Температура не превышает 16 градусов». Тюменские школьники вновь жалуются на холод в учебных заведениях. На этот раз недовольны ученики школы номер 22 и их родители.
Сюжет
Холод

В здании — деревянные окна, от которых очень сильно дует, батареи тоже не греют. Такая обстановка, сообщают телеграмм-каналы со ссылкой на учеников и их родителей, во втором корпусе школы 22. Детям якобы приходится сидеть на уроках в куртках, шарфах и перчатках.

Родители, кстати, уже обращались к администрации школы с просьбой решить эту проблему. Но никакого результата это не дало.

— Детей обвинили в том, что сами виноваты и одеваются недостаточно тепло: «Вы же сами знаете, какая у нас школа», — цитирует родителей один из местных телеграмм-каналов.

«Наш город» уже неоднократно писал о том, что жалобы на холод в классах поступают от учеников разных школ и даже вузов Тюмени. Ученики даже адресовали свои рассказы о плохих условиях Екатерине Мизулиной. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале, отметив, что такие обращения к ней поступают уже несколько дней из разных уголков страны.

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#Тюмень#Образование#Школа#Школьники#Жалобы#Холодные батареи#Холод#Екатерина Мизулина#Инна Доровская#Холода
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