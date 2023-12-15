«Батареи не греют, окна продувает». Тюменцы вновь жалуются на холод в школах

«Наш город» уже неоднократно писал о том, что жалобы на холод в классах поступают от учеников разных школ и даже вузов Тюмени. Ученики даже адресовали свои рассказы о плохих условиях Екатерине Мизулиной. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале, отметив, что такие обращения к ней поступают уже несколько дней из разных уголков страны.