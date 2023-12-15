«Батареи не греют, окна продувает». Тюменцы вновь жалуются на холод в школах

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В здании — деревянные окна, от которых очень сильно дует, батареи тоже не греют. Такая обстановка, сообщают телеграмм-каналы со ссылкой на учеников и их родителей, во втором корпусе школы 22. Детям якобы приходится сидеть на уроках в куртках, шарфах и перчатках.
Родители, кстати, уже обращались к администрации школы с просьбой решить эту проблему. Но никакого результата это не дало.
— Детей обвинили в том, что сами виноваты и одеваются недостаточно тепло: «Вы же сами знаете, какая у нас школа», — цитирует родителей один из местных телеграмм-каналов.
«Наш город» уже неоднократно писал о том, что жалобы на холод в классах поступают от учеников разных школ и даже вузов Тюмени. Ученики даже адресовали свои рассказы о плохих условиях Екатерине Мизулиной. Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале, отметив, что такие обращения к ней поступают уже несколько дней из разных уголков страны.