«Не устраивает — до свидания»: тюменских школьников отчитали за жалобы на холод

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В городских пабликах появились многочисленные жалобы на холод от учащихся. Педагогам общеобразовательного учреждения кляузы от школьников по душе не пришлись, поэтому с ребятами была проведена политико-воспитательная работа о недопустимости «выносить сор из избы». Аудиозапись разговора была опубликована в соцсетях.
«Какое право вы имеете снимать других людей и выставлять это в социальные сети. Не устраивает что-то — до свидания! Выбирайте другую форму обучения, другое учебное заведение. Устроили тут — „это нам не нравится“, „уроков много“, „холодно“. Что тогда сидим тут? Собрались и ушли», — заявила одна из педагогов школы.
Учитель добавила, что вследствие морозов в Тюмени в школе перемерзла система отопления. В настоящее время все неисправности устранены.
«Как будто такая авария происходит в первый раз. Здание школы старое. Рано или поздно все ломается. Но это не значит, что надо выкладывать в Интернет гадости», — сообщила педагог.
В записи разговора слышно, что школьники пытаются выразить свою позицию по поводу плохого отопления, однако сталкиваются с непониманием преподавателя.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские школьники пожаловали главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на холод учебных заведениях. В частности, к общественнице с просьбой помочь обратились учащиеся школы № 40.