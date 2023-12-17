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Тюменским школьникам устроили «разбор полетов» после жалоб на холод

«Не устраивает — до свидания»: тюменских школьников отчитали за жалобы на холод

17 декабря 2023, 06:58
Фото: 1MI

Тюменским школьникам устроили «разбор полетов» после жалоб на холод

Тюменским школьникам устроили настоящий «разбор полетов» в школе № 22 после жалоб в социальных сетях на низкую температуру воздуха в классах. На этой неделе в общеобразовательном учреждении произошла коммунальная авария, вследствие чего дети были вынуждены сидеть на уроках в пуховиках.
Сюжет
Дети
Видео: ЧС Тюмень

В городских пабликах появились многочисленные жалобы на холод от учащихся. Педагогам общеобразовательного учреждения кляузы от школьников по душе не пришлись, поэтому с ребятами была проведена политико-воспитательная работа о недопустимости «выносить сор из избы». Аудиозапись разговора была опубликована в соцсетях.

«Какое право вы имеете снимать других людей и выставлять это в социальные сети. Не устраивает что-то — до свидания! Выбирайте другую форму обучения, другое учебное заведение. Устроили тут — „это нам не нравится“, „уроков много“, „холодно“. Что тогда сидим тут? Собрались и ушли», — заявила одна из педагогов школы.

Учитель добавила, что вследствие морозов в Тюмени в школе перемерзла система отопления. В настоящее время все неисправности устранены.

«Как будто такая авария происходит в первый раз. Здание школы старое. Рано или поздно все ломается. Но это не значит, что надо выкладывать в Интернет гадости», — сообщила педагог.

В записи разговора слышно, что школьники пытаются выразить свою позицию по поводу плохого отопления, однако сталкиваются с непониманием преподавателя.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские школьники пожаловали главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на холод учебных заведениях. В частности, к общественнице с просьбой помочь обратились учащиеся школы № 40.

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