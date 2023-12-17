«Не устраивает — до свидания»: тюменских школьников отчитали за жалобы на холод

В городских пабликах появились многочисленные жалобы на холод от учащихся. Педагогам общеобразовательного учреждения кляузы от школьников по душе не пришлись, поэтому с ребятами была проведена политико-воспитательная работа о недопустимости «выносить сор из избы». Аудиозапись разговора была опубликована в соцсетях.