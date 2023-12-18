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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Холодом в тюменских школах займется Генпрокуратура

Замерзающими в тюменских школах детьми займется Генпрокуратура

18 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI

Холодом в тюменских школах займется Генпрокуратура

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена подать обращение в Генеральную прокуратуру по факту отсутствия отопления в школах Тюмени.
Сюжет
Дети

Общественницу возмутила аудиозапись, опубликованная в городских пабликах, на которой педагоги школы № 22 отчитали детей за жалобы в интернете на холод в общеобразовательных учреждениях.

«„Не устраивает — до свидания. Другую форму обучения выбрали, другое учебное заведение. Чего сидим тут, собрались да пошли», — так в Тюмени педагог в одной из школ отчитывает детей за то, что они посмели пожаловаться на холод в школе. Напомню, что школьники из этого города написали мне о том, что мерзнут и в других школах. Соберем все факты и направим в Генеральную прокуратуру. Дети уж точно не виноваты в том, что школы не могут обеспечить нормальную температуру в здании», — сообщила в своем тг-канале Мизулина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе в учащиеся нескольких школ Тюмени жаловались на отсутствие отопления в классах — температура воздуха в помещениях опустилась до +16. Вследствие этого дети были вынуждены сидеть на занятиях в пуховиках и перчатках.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Дети#Прокуратура#Школьники#Жалобы#Новости тюмени#Отопление
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