Замерзающими в тюменских школах детьми займется Генпрокуратура

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе в учащиеся нескольких школ Тюмени жаловались на отсутствие отопления в классах — температура воздуха в помещениях опустилась до +16. Вследствие этого дети были вынуждены сидеть на занятиях в пуховиках и перчатках.