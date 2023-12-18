Замерзающими в тюменских школах детьми займется Генпрокуратура

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Общественницу возмутила аудиозапись, опубликованная в городских пабликах, на которой педагоги школы № 22 отчитали детей за жалобы в интернете на холод в общеобразовательных учреждениях.
«„Не устраивает — до свидания. Другую форму обучения выбрали, другое учебное заведение. Чего сидим тут, собрались да пошли», — так в Тюмени педагог в одной из школ отчитывает детей за то, что они посмели пожаловаться на холод в школе. Напомню, что школьники из этого города написали мне о том, что мерзнут и в других школах. Соберем все факты и направим в Генеральную прокуратуру. Дети уж точно не виноваты в том, что школы не могут обеспечить нормальную температуру в здании», — сообщила в своем тг-канале Мизулина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе в учащиеся нескольких школ Тюмени жаловались на отсутствие отопления в классах — температура воздуха в помещениях опустилась до +16. Вследствие этого дети были вынуждены сидеть на занятиях в пуховиках и перчатках.