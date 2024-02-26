Тюменские бизнесмены стали чаще жаловаться на госзакупки

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
В 2022 году было получено 209 жалоб, что показало прирост их количества на 29,1%. При этом, из числа всех полученных в 2023 году сообщений обоснованными были признаны всего 46, что на 5% меньше, по сравнению с 2022 годом, рассказали в пресс-службе УФАС РБК Тюмень.
58 жалоб поступили на закупки, проводимые в целях обеспечения федеральных нужд. Из них обоснованными были признаны 10. 137 жалоб поступили в отношении закупок в Тюменской области, положительное решение вынесли по 21 из них. Еще 75 жалоб поступили на уровне муниципалитетов, из них обоснованными признали 15.
«Муниципалитеты традиционно рассматривались как основные нарушители при проведении закупок, учитывая значительное количество проводимых процедур и основной объем жалоб. В свою очередь, процент обоснованных жалоб увеличился у заказчиков областного уровня, причем нарушения фиксировались в основном при проведении торгов, в которых предметом являлась поставка медицинских изделий и лекарственных препаратов в лечебные учреждения региона», — рассказал руководитель УФАС Тюменской области Игорь Веретенников.
По результатам рассмотрения жалоб было выдано 45 предписаний об устранении нарушений. Все они были исполнены.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ищут подрядчика, который займется благоустройством района озера Алебашево. На новые улицы, дороги и тротуары хотят выделить 1.5 миллиарда рублей.