Тюменские бизнесмены стали чаще жаловаться на госзакупки

В 2022 году было получено 209 жалоб, что показало прирост их количества на 29,1%. При этом, из числа всех полученных в 2023 году сообщений обоснованными были признаны всего 46, что на 5% меньше, по сравнению с 2022 годом, рассказали в пресс-службе УФАС РБК Тюмень.