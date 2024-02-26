nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

В Тюменской области выросло количество жалоб на госзакупки

Тюменские бизнесмены стали чаще жаловаться на госзакупки

26 февраля 2024, 03:46
Фото: 1MI

В Тюменской области выросло количество жалоб на госзакупки

В 2023 году УФАС по Тюменской области получило от участников госзакупок 270 жалоб о нарушениях. Главные нарушители — муниципалитеты.

В 2022 году было получено 209 жалоб, что показало прирост их количества на 29,1%. При этом, из числа всех полученных в 2023 году сообщений обоснованными были признаны всего 46, что на 5% меньше, по сравнению с 2022 годом, рассказали в пресс-службе УФАС РБК Тюмень.

58 жалоб поступили на закупки, проводимые в целях обеспечения федеральных нужд. Из них обоснованными были признаны 10. 137 жалоб поступили в отношении закупок в Тюменской области, положительное решение вынесли по 21 из них. Еще 75 жалоб поступили на уровне муниципалитетов, из них обоснованными признали 15.

По ним скучают рожденные в СССР: узнаете ли вы 10 вещей из времен Советского Союза?
Узнать подробнее
«Муниципалитеты традиционно рассматривались как основные нарушители при проведении закупок, учитывая значительное количество проводимых процедур и основной объем жалоб. В свою очередь, процент обоснованных жалоб увеличился у заказчиков областного уровня, причем нарушения фиксировались в основном при проведении торгов, в которых предметом являлась поставка медицинских изделий и лекарственных препаратов в лечебные учреждения региона», — рассказал руководитель УФАС Тюменской области Игорь Веретенников.

По результатам рассмотрения жалоб было выдано 45 предписаний об устранении нарушений. Все они были исполнены.

Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти ищут подрядчика, который займется благоустройством района озера Алебашево. На новые улицы, дороги и тротуары хотят выделить 1.5 миллиарда рублей.

Читайте также:
В Тюменской области откроется фиджитал-центрВ Тюмени под участниками «Битвы на Туре» провалился трамплин. ВИДЕОВ Тюменской области среднемесячная зарплата составила 68 тыс. рублей
#Общество#Экономика#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Закупки#Тюменское УФАС#УФАС#Муниципальные закупки#Любовь Селезнева
«Она популярная, поэтому я ее люблю». Как школьники Тюмени ждали встречи с Мизулиной
Вчера, 11:41
Бок о бок с пьяницами и маргиналами. Самые опасные районы Тюмени
22 февраля, 01:00
«Привязали к кровати»: тюменка заявила об издевательствах врачей над ее мамой
23 февраля, 06:56
По ним скучают рожденные в СССР: узнаете ли вы 10 вещей из времен Советского Союза?
22 февраля, 06:29
Встретить весну на море: тюменцам назвали лучшие места для отдыха в марте
22 февраля, 10:06
Нет сопровождающего: тюменке не дают похоронить погибшего на СВО сына
23 февраля, 10:55