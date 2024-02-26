Тюменские власти сэкономят на благоустройстве парка Лагунова

Заявки на выполнение работ подали две компании, одна из них снизила стоимость до 269.3 миллиона рублей. Победителем стала вторая компания, которая предложила выполнить благоустройство парка за 266.4 миллиона. На портале Госзакупок названия компаний не раскрываются.