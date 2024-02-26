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Тюменские власти сэкономят на благоустройстве парка Лагунова

Тюменские власти сэкономят на благоустройстве парка Лагунова

26 февраля 2024, 05:00
Фото: 1MI

Тюменские власти сэкономят на благоустройстве парка Лагунова

Изначально цена контракта составляла 289.9 миллиона рублей. Однако за строительство возьмется компания, которая планирует выполнить работы за меньшую сумму.

Заявки на выполнение работ подали две компании, одна из них снизила стоимость до 269.3 миллиона рублей. Победителем стала вторая компания, которая предложила выполнить благоустройство парка за 266.4 миллиона. На портале Госзакупок названия компаний не раскрываются.

Компания-победитель будет обязана обустроить тротуары, парковки, велодорожки и пандусы, установить ограждения, информационные стенды и туалет, а также высадить деревья и кустарники. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2024 года.

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Реконструкция парка едва не сорвалась из-за жалобы московской компании «Экодом». В жалобе было указано, что закупка содержит требования, ограничивающие конкуренцию. Торги были приостановлены на время проведения проверки обращения.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени капитально отремонтируют второй корпус школы №22 за 778 миллионов рублей. Работы начнутся в апреле и завершатся в 2025 году.

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