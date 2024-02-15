Реконструкция тюменского парка Лагунова может сорваться. Почему?

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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В документах, опубликованных на портале Госзакупки, указано, что по мнению ООО «Экодом», закупка содержит требования, ограничивающие конкуренцию.
«Заказчиком неправомерно утвержден порядок оценки по показателю „Наличие у участников закупки опыта выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта“ нестоимостного критерия „Квалификация участников закупки“. Установлены узкие рамки установленного сопоставимого характера работ. В приоритет превозносят участников, имеющих опыт выполнения работ только по благоустройство территорий, лишая возможности победить в закупке участников, имеющих опыт выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, сносу объекта капитального строительства», — указано в жалобе.
Также отмечено, что работы по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта) технически сложнее, более затратные и требуют высокой квалификации и наличия соответствующих компетенций.
ООО «Экодом» просит провести внеплановую проверку, в том числе поданных заявок, выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об отмене всех протоколов и внесении изменений. А также передать уполномоченному должностному лицу материалы дела для привлечения должностных лиц, допустивших нарушение требований Закона о контрактной системе, к административной ответственности.
Напомним, закупка стоимостью 289,9 миллионов рублей на благоустройство парка имени Константина Лагунова была опубликована в конце января.
В документации было указано, подрядчик должен выполнить все работы в срок до 1 ноября 2024 года. В частности, обустроить тротуары, велодорожки, парковки, установить малые архитектурные формы, ограждения, обустроить систему водоотведения открытого и закрытого типа, детские площадки, зоны отдыха и т. д.
Заявки на участие в аукционе принимали до 12 февраля 2024 года. Подведение итогов было запланировано на 15 февраля 2024 года.