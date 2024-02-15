Реконструкция тюменского парка Лагунова может сорваться. Почему?

ООО «Экодом» просит провести внеплановую проверку, в том числе поданных заявок, выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об отмене всех протоколов и внесении изменений. А также передать уполномоченному должностному лицу материалы дела для привлечения должностных лиц, допустивших нарушение требований Закона о контрактной системе, к административной ответственности.