Тюменские власти рассказали, почему отказались благоустраивать лог реки Тюменки

Напомним, что лог реки Тюменки ранее был подвергнут скандалам. В 2018 году активисты начали борьбу против его застройки, которая планировалась для размещения студенческого кампуса. В 2021 году в логе реки во время экологического мероприятия были найдены останки двух человек. В настоящее время ряд общественников крайне беспокоит судьба данного объекта.