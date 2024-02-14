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Updated Сегодня, 12:28

Тюменские власти рассказали, почему отказались благоустраивать лог реки Тюменки

Тюменские власти рассказали, почему отказались благоустраивать лог реки Тюменки

14 февраля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Лог реки Тюменки не будет благоустроен в 2024 году. Как сообщили в городской администрации, причиной этому стало недостаточное количество голосов, необходимых для благоустройства.

За идею проголосовали менее 20 человек.

«Территория в районе природного оврага между улицами Запольная и Камышинская получила недостаточное количество голосов для включения в список пространств, которые планировалось благоустроить в 2025 году», — сообщили в мэрии.
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Напомним, что лог реки Тюменки ранее был подвергнут скандалам. В 2018 году активисты начали борьбу против его застройки, которая планировалась для размещения студенческого кампуса. В 2021 году в логе реки во время экологического мероприятия были найдены останки двух человек. В настоящее время ряд общественников крайне беспокоит судьба данного объекта.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Голосование#Благоустройство#Скандалы#Застройка#Общественники#Лог реки Тюменки#Алина Петрова
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