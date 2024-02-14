Тюменские власти рассказали, почему отказались благоустраивать лог реки Тюменки

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
За идею проголосовали менее 20 человек.
«Территория в районе природного оврага между улицами Запольная и Камышинская получила недостаточное количество голосов для включения в список пространств, которые планировалось благоустроить в 2025 году», — сообщили в мэрии.
Напомним, что лог реки Тюменки ранее был подвергнут скандалам. В 2018 году активисты начали борьбу против его застройки, которая планировалась для размещения студенческого кампуса. В 2021 году в логе реки во время экологического мероприятия были найдены останки двух человек. В настоящее время ряд общественников крайне беспокоит судьба данного объекта.