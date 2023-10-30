Власти отказались от благоустройства лога Тюменки

Тюменские власти не будут проводить работы по благоустройству в логе реки Тюменки в ближайшее время. По данным администрации города, такое решение принято в связи с тем, что запросов на благоустройство природного оврага между Запольной и Камышинской не поступало.

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