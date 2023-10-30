Власти отказались от благоустройства лога Тюменки

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
«Благоустройство общественных пространств в Тюмени осуществляется по результатам ежегодного рейтингового голосования при условии наличия финансового обеспечения», — пояснили 72.RU в пресс-службе мэрии.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2022 года администрация Тюмени объявила конкурс на разработку мастер-плана развития территории лога реки Тюменка. В устье реки планировали обустроить экологический парк.
До этого, в 2018 году, здесь хотели разместить студенческий кампус. Однако против строительства выступили тогда экоактивисты и общественники.