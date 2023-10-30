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Власти отказались от благоустройства лога Тюменки

Власти отказались от благоустройства лога Тюменки

30 октября 2023, 08:16
Фото: 1MI
Тюменские власти не будут проводить работы по благоустройству в логе реки Тюменки в ближайшее время. По данным администрации города, такое решение принято в связи с тем, что запросов на благоустройство природного оврага между Запольной и Камышинской не поступало.
«Благоустройство общественных пространств в Тюмени осуществляется по результатам ежегодного рейтингового голосования при условии наличия финансового обеспечения», — пояснили 72.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2022 года администрация Тюмени объявила конкурс на разработку мастер-плана развития территории лога реки Тюменка. В устье реки планировали обустроить экологический парк.

До этого, в 2018 году, здесь хотели разместить студенческий кампус. Однако против строительства выступили тогда экоактивисты и общественники.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Лог реки Тюменка#Лог реки Тюменки
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