Тюменские активисты требуют от губернатора отменить концерт Лолиты

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Тот факт, что Лолита присутствовала на «голой» вечеринке Ивлеевой, не дает покоя общественникам. Они обратили внимание на то, что певица планирует дать концерт в Тюмени, несмотря на скандал, участницей которого она стала.
«Участники похабного действа понимали, что эта провокация вызовет негодование у народа. И специально устроили этот цирк для привлечения внимания к себе. Это стандартный прием „черного пиара“, который активно используется звездами. Ведь скандалы поддерживают их известность. Пока простые русские парни молятся перед штурмом, пишут прощальные письма на случай их гибели, Лолита Марковна Милявская участвует в таком безобразном мероприятии», — подчеркнули активисты в обращении на имя губернатора.
Общественники считают, что певица не раскаивается, а все извинения, что она приносила — лишь страх за свои гонорары. Они просят провести проверку и решить, насколько целесообразно разрешать скандальной артистке выступать на тюменской сцене.
К слову, тюменская филармония, где запланировано проведение концерта, решила разрешить Лолите проводить концерт. Отмена возможна только после официального письма, поэтому билеты все еще в продаже.
Ранее «Наш город» сообщал, что на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой была замечена и тюменская телеведущая Алена Водонаева. Гостями мероприятия также стали Филипп Киркоров, Дима Билан, Глюкоза и другие звезды.