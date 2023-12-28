nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Тюменские активисты просят губернатора Моора отменить концерт Лолиты

Тюменские активисты требуют от губернатора отменить концерт Лолиты

28 декабря 2023, 09:28
Фото: 1MI

Тюменские активисты просят губернатора Моора отменить концерт Лолиты

Лолита планирует выступить в Тюмени 25 марта. Представители движения «Зов народа» обратились к губернатору Александру Моору, чтобы он отменил концерт «участницы похабного действа».

Тот факт, что Лолита присутствовала на «голой» вечеринке Ивлеевой, не дает покоя общественникам. Они обратили внимание на то, что певица планирует дать концерт в Тюмени, несмотря на скандал, участницей которого она стала.

«Участники похабного действа понимали, что эта провокация вызовет негодование у народа. И специально устроили этот цирк для привлечения внимания к себе. Это стандартный прием „черного пиара“, который активно используется звездами. Ведь скандалы поддерживают их известность. Пока простые русские парни молятся перед штурмом, пишут прощальные письма на случай их гибели, Лолита Марковна Милявская участвует в таком безобразном мероприятии», — подчеркнули активисты в обращении на имя губернатора.
Фото: Зов Народа Тюменская область / Телеграм

Общественники считают, что певица не раскаивается, а все извинения, что она приносила — лишь страх за свои гонорары. Они просят провести проверку и решить, насколько целесообразно разрешать скандальной артистке выступать на тюменской сцене.

К слову, тюменская филармония, где запланировано проведение концерта, решила разрешить Лолите проводить концерт. Отмена возможна только после официального письма, поэтому билеты все еще в продаже.

Ранее «Наш город» сообщал, что на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой была замечена и тюменская телеведущая Алена Водонаева. Гостями мероприятия также стали Филипп Киркоров, Дима Билан, Глюкоза и другие звезды.

Читайте также:
Тюменский школьник прошел в суперфинал интеллектуального шоу «Умнее всех»Пионерский лагерь: сексолог из Тюмени рассказала о закулисье шоу «Дом-2»Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени судят за нападение на девушку
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Скандалы#Концерты#Звезда#Активисты#Общественники#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году
Сегодня, 04:23
В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола
Сегодня, 07:24
«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года
Сегодня, 07:21
Замеченной на «голой» вечеринке звезде разрешат выступить в тюменской филармонии
Сегодня, 02:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Вчера, 04:21
«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
Сегодня, 06:33