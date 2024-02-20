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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Жители тюменского поселка задыхаются от едкого запаха дыма от горящей свалки

«Нечем дышать»: жители тюменского поселка задыхаются от едкого дыма. Что горит?

20 февраля 2024, 06:45
Фото: ЧС Тюмень

Жители тюменского поселка задыхаются от едкого запаха дыма от горящей свалки

Жители тюменского поселка Богандинский бьют тревогу — рядом с муниципалитетом уже продолжительное время, в течение двух месяцев, горит недействующая свалка с мусором. Вследствие чего по всему поселку распространяется едкий и токсичный из-за горящего пластика дым.
Едкий дым распространяется по всему поселку
Видео: Богандинский на связи | Тюмень
«Вечером вообще дышать невозможно из-за дыма, даже в домах запах чувствуется. Администрации Богандинского о данной проблеме известно, но меры никакие не предпринимаются», — пожаловались тюменцы.

Селяне отметили, что обращались уже во все контролирующие инстанции, но получали только отписки. Между тем, запах гари уже добрался до Тюмени — в минувшие выходные на дым жаловались жители Заречной части города, Восточного района.

Так выглядел поселок ранее, до задымленияТак выглядел поселок ранее, до задымления
Так выглядел поселок ранее, до задымленияТак выглядел поселок ранее, до задымления
Так выглядел поселок ранее, до задымленияТак выглядел поселок ранее, до задымления
Так выглядел поселок ранее, до задымления
Фото: Богандинский на связи | Тюмень

В департаменте гражданской защиты Тюменской области «Нашему Городу» подтвердили данную информацию и сообщили, что жалобы от жителей на запах гари поступали.

«Администрация Тюменского района уже заключила контракт с порядной организацией по проведению работ по рекультивации на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в полутора километрах от поселка Богандинский Тюменского района. По планам, ликвидируют возгорание в срок до 1 марта», — пояснил главный специалист отдела по пожарной безопасности ведомства Евгений Гриньков.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году под Тюменью, в районе деревни Патрушева, на протяжении нескольких месяцев тлели торфяники. В декабре 2022 года возгорание дважды тушили сотрудники МЧС. Полностью потушить его удалось только в конце января 2023 года.

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