«Нечем дышать»: жители тюменского поселка задыхаются от едкого дыма. Что горит?

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
«Вечером вообще дышать невозможно из-за дыма, даже в домах запах чувствуется. Администрации Богандинского о данной проблеме известно, но меры никакие не предпринимаются», — пожаловались тюменцы.
Селяне отметили, что обращались уже во все контролирующие инстанции, но получали только отписки. Между тем, запах гари уже добрался до Тюмени — в минувшие выходные на дым жаловались жители Заречной части города, Восточного района.
В департаменте гражданской защиты Тюменской области «Нашему Городу» подтвердили данную информацию и сообщили, что жалобы от жителей на запах гари поступали.
«Администрация Тюменского района уже заключила контракт с порядной организацией по проведению работ по рекультивации на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в полутора километрах от поселка Богандинский Тюменского района. По планам, ликвидируют возгорание в срок до 1 марта», — пояснил главный специалист отдела по пожарной безопасности ведомства Евгений Гриньков.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году под Тюменью, в районе деревни Патрушева, на протяжении нескольких месяцев тлели торфяники. В декабре 2022 года возгорание дважды тушили сотрудники МЧС. Полностью потушить его удалось только в конце января 2023 года.