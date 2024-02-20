В Тюмени в марте откроют первый ресторан Rostic's

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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В настоящее время филиал временно не работает вследствие проведения ребрендинга. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест».
В целом до конца года все работающие в Тюмени рестораны KFC будут переименованы — основные работы по ребрендингу начнутся в мае. На сегодняшний день в областной столице работают 15 филиалов.
В целом по России под ребрендинг попадут порядка 700 ресторанов KFC. В настоящее время уже 300 ресторанов работают под новым именем Rostic’s.
Ранее «Наш Город» писал, что весной 2022 года американская компания Yum! Brands объявила о прекращении деятельности в России и продаже своих активов, расположенных на территории РФ, в числе которых были все заведения KFC и Pizza Hut.
Активы Yum! Brands приобрела ижевская компания «Смарт сервис ЛТД» — она выкупила 100% акций компании «Юнирест», которой принадлежала мастер-франшиза на бренд KFC в России. Тогда же новый владелец сети заявил, что KFC продолжит работать в России, правда, под новым брендом Rostic's.