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Первый ресторан Rostic's откроют в Тюмени в марте

В Тюмени в марте откроют первый ресторан Rostic's

20 февраля 2024, 04:47
Фото: 1MI

Первый ресторан Rostic's откроют в Тюмени в марте

В Тюмени один из ресторанов сети быстрого питания KFC в марте этого года начнет работать под новым брендом Rostic's. Обновленное заведение откроют в торговом центре «Галерея Вояж».

В настоящее время филиал временно не работает вследствие проведения ребрендинга. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест».

В целом до конца года все работающие в Тюмени рестораны KFC будут переименованы — основные работы по ребрендингу начнутся в мае. На сегодняшний день в областной столице работают 15 филиалов.

В целом по России под ребрендинг попадут порядка 700 ресторанов KFC. В настоящее время уже 300 ресторанов работают под новым именем Rostic’s.

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Ранее «Наш Город» писал, что весной 2022 года американская компания Yum! Brands объявила о прекращении деятельности в России и продаже своих активов, расположенных на территории РФ, в числе которых были все заведения KFC и Pizza Hut.

Активы Yum! Brands приобрела ижевская компания «Смарт сервис ЛТД» — она выкупила 100% акций компании «Юнирест», которой принадлежала мастер-франшиза на бренд KFC в России. Тогда же новый владелец сети заявил, что KFC продолжит работать в России, правда, под новым брендом Rostic's.

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