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Аренда студий подорожала в Тюмени

Цены выросли: в каких районах Тюмени сдают самые дешевые кввартиры-студии

20 февраля 2024, 03:51
Фото: 1MI

Аренда студий подорожала в Тюмени

Средняя ставка аренды выросла за последний год на 12% и сегодня составляет 19 тысяч рублей. Одновременно с этим спрос на малогабаритные квартиры увеличился на 5%, число предложений — на 16%. Такие данные предоставили аналитики Авито Недвижимости».

При этом более дешевые квартиры-студии в областной столице сдают в Ленинском, Калининском и Восточном районах. К примеру, студию площадью 13,9 квадратных метров в доме по улице Энергетиков можно снять в долгосрочную аренду за 9,5 тысяч в месяц. Ставка аренды за студии квадратурой от 16 до 18 квадратов, расположенные в Калининском и Ленинском районах, начинаются от 10 тысяч рублей, в Восточном — от 11 тысяч.

Наиболее дорогие малогабаритные квартиры сдают в Центральном районе — максимальная стоимость доходит до 60 тысяч рублей.

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«На фоне растущего спроса на аренду на рынке остаются в основном более дорогие объекты. И, видя в среднем более высокие цены, некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто год назад вероятнее искал бы однокомнатные квартиры», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год на 15,5% подорожали квартиры площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке недвижимости. В среднем цена таких компактных квартир сегодня составляет 3,1 миллиона рублей.

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