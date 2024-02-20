Цены выросли: в каких районах Тюмени сдают самые дешевые кввартиры-студии

При этом более дешевые квартиры-студии в областной столице сдают в Ленинском, Калининском и Восточном районах. К примеру, студию площадью 13,9 квадратных метров в доме по улице Энергетиков можно снять в долгосрочную аренду за 9,5 тысяч в месяц. Ставка аренды за студии квадратурой от 16 до 18 квадратов, расположенные в Калининском и Ленинском районах, начинаются от 10 тысяч рублей, в Восточном — от 11 тысяч.